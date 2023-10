EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Verkauf

ams OSRAM unterzeichnet Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450 Mio. EUR als Teil seines aktuellen Finanzierungsplans

Die Haupttransaktion ist das Sale & Lease Back des neuen 8-Zoll-Produktionsgebäudes in Kulim über rund 400 Millionen EUR ohne die Fertigungsanlagen.

Zu den Investitionspartnern gehören drei der größten und bekanntesten Investmentgesellschaften Malaysias.

Der Verkauf der Vermögenswerte wird keinen Einfluss auf die Technologie-, Forschungs- und Fertigungsstrategien von ams OSRAM haben, die Teil des Zukunftsprogramms "Re-establish the Base" sind.

ams OSRAM baut seine Geschäftstätigkeiten in Malaysia weiter aus. Dadurch entstehen im Land neue Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Hightech-Halbleiter.

Außerdem hat ams OSRAM den Verkauf einer stillgelegten Produktionsanlage in Asien abgeschlossen und dafür Barmittel im mittleren zweistelligen Millionen EUR Bereich erhalten.

Premstätten, Österreich, und Kulim, Malaysia (30. Oktober 2023) - ams OSRAM (SIX:AMS) hat heute eine Sale & Lease Back Transaktion mit einem Bruttoerlös von bis zu 2 Milliarden Malaysischen Ringgit (rund 400 Millionen EUR) unterzeichnet ("Lease Financing"). Die Transaktion ist Teil des bereits angekündigten Finanzierungsplans und bezieht sich auf die Haupt- und Nebengebäude des neu errichteten 8-Zoll-Halbleiterwerks in Kulim. Der Abschluss der Transaktion wird für Winter 2023/2024 erwartet, beträgt zehn Jahre und ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.

"Wir kommen mit unserem vor kurzem angekündigtem, umfassenden Finanzierungsplan zügig voran. Die Sale & Lease Back Transaktion unserer neuen 8-Zoll-LED-Fertigung ist ein zentrales Element, um die Fremdkapitalkosten im heutigen Hochzinsumfeld zu optimieren", sagt Rainer Irle, CFO von ams OSRAM. "Ich möchte vor allem unseren Partnern Permodalan Nasional Berhad (PNB), dem Employees' Provident Fund (EPF) und Retirement Fund (Incorporated) (KWAP) für die Zusammenarbeit danken."

Ende September hatte ams OSRAM einen umfassenden Finanzierungsplan über 2,25 Mrd. EUR auf den Weg gebracht. Davon sollen rund 1,9 Mrd. EUR in den kommenden Monaten finanziert werden durch eine Kapitalerhöhung von rund 800 Millionen EUR, eine Neuausgabe von vorrangigen Anleihen in Höhe von rund 800 Mio. EUR und vermögensbasierte Finanzierungen von rund 300 Mio. EUR. Wie heute bekanntgegeben, bringen diese vermögensbasierten Finanzierungen bis zu 450 Mio. EUR an Barmitteln ein. Das Kernelement dieser Transaktion ist der Verkauf und die Rückanmietung der 8-Zoll-Produktion in Kulim.

Im Jahr 2022 hatte ams OSRAM begonnen, rund eine Milliarde EUR in Produktion, Anlagen und Forschung sowie für die Entwicklung modernster LED und microLED zu investieren. Die Anlage in Kulim wird voraussichtlich die weltweit erste vollautomatische 8-Zoll-LED--Fertigungsanlage sein. Die Produktion unterstreicht das Engagement des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit und zeichnet sich durch hocheffiziente und kostensparende umweltfreundliche Baupraktiken aus, die den LEED-Standards für nachhaltiges Bauen entsprechen. Der Zertifizierungsprozess läuft gegenwärtig und soll zur ersten LEED GOLD-zertifizierte Halbleiter-Frontend-Anlage in Malaysia führen, die dr Herstellung künftiger Generationen innovativer Produkte dienen soll.

Im Jahr 2022 feierte ams OSRAM seine 50-jährige Präsenz in Malaysia. In dieser Zeit hat das Unternehmen aufgrund der hervorragenden Infrastruktur und dem Ausbildungsstandard, Produktion, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Vertriebs- und Marketingfunktionen, ein globales Geschäftszentrum und IT-Servicezentren im Land aufgebaut. Diese Investition ist ein Beweis der starken wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen ams OSRAM und Malaysia.

ams OSRAM optimiert weiterhin seine globale Präsenz im Einklang mit der erst kürzlich angekündigten Strategie, sich auf das profitable Halbleiterportfolio mit intelligenten Sensor- und Ermittler-Komponenten zu fokussieren. Im Zuge dessen hat das Unternehmen eine bereits stillgelegte Produktionsanlage in Asien verkauft und dafür Barmittel im mittleren zweistelligen Mio EUR Bereich erhalten. Der anstehende Verkauf der Vermögenswerte wird keinen Einfluss auf die Technologie-, Forschungs- und Fertigungsstrategien von ams OSRAM haben, die Teil des Zukunftsprogramms "Re-establish the Base" sind.

Über Permodalan Nasional Berhad (PNB):

Permodalan Nasional Berhad (PNB) ist eine der größten Fondsmanagementgesellschaften in Malaysia mit einem verwalteten Vermögen von umgerechnet über 60 Milliarden Euro. Das Portfolio der PNB umfasst strategische Investitionen in Malaysias führende Unternehmen, globale Aktien, private Investitionen und Immobilien.

Weitere Informationen unter www.pnb.com.my

Über Retirement Fund (Incorporated) (KWAP):

KWAP wurde am 1. März 2007 unter dem "Retirement Fund Act 2007 (Act 662)" gegründet und ersetzt den "Pensions Trust Act 1991 (Act 254)".

KWAP verwaltet die Einlagen der Malayischen Bundesregierung und anderer staatlicher Insitutionen in den "Retirement Fund", um optimierte Zuwächse durch eine umsichtige Anlagestrategie zu generieren. Dazu darf der Fond in Aktien, festverzinsliche Anleihen, Geldmarkinstrumente und andere Anlageklassen, die unter dem "Retirement Fund Act 2007 (Act 662) zugelassen sind, investieren. Der Fond unterstützt die Malayische Bundesregierung bei der Erfüllung seiner Pensionsverpflichtungen. KWAP wurde im Jahr 2015 offiziell als Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pensionszahlungen, Unterstützungen und andere Auszahlungen auf gesetzlicher Basis mit der Bundesregierung bestellt.

Weitere Informationen unter www.kwap.gov.my

Über Employees' Provident Fund (EPF):

Der Employees Provident Fund (EPF) ist eine der ältesten Rentenversicherungen der Welt. Die im Jahr 1951 gegründete EPF ist eine Sozialversicherungseinrichtung, die sich auf die Sicherung der Ersparnisse ihrer Mitglieder und die Erbringung hervorragender Dienstleistungen konzentriert. In den letzten Jahren hat die EPF im Einklang mit ihrer Vision, den Mitgliedern zu einer besseren Zukunft zu verhelfen, ihre Rolle auf ein umfassendes Ökosystem für soziales Wohlergehen ausgeweitet. Heute bleibt die EPF dem eigenen Engagement gegenüber den Mitgliedern treu. So bemüht sich die EPF, sich zu optimieren, um ein nachhaltiges, ganzheitliches und gerechtes Wohlergehen für alle Malaysier zu gewährleisten.

https://www.kwsp.gov.my/

