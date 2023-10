© Foto: wallstreet:online



Die Quartalszahlen vieler Börsenschwergewichte dürften die Märkte auch in der neuen Woche in Atem halten. Der Ausblick von "Aktie der Woche"-Chef Lars Wißler.Meine Warnungen der letzten Monate haben sich inzwischen bestätigt. Ab dem Wendepunkt nach den Nvidia-Zahlen ging es immer schneller und immer weiter abwärts in den Märkten. Letzte Woche hat es dann auch den Nasdaq 100 erwischt. Nach den Zahlen von Alphabet und Meta folgte eine Abwärtsbewegung, die es in sich hatte. Inzwischen ist die Stimmung schlecht und die Top-Muster in Form der verschiedenen Schulter-Kopf-Schulter Formationen finden sich in vielen Medien. Die Märkte abseits des Nasdaq sind um zehn Prozent gefallen, die Mid- und …