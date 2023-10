Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat zum Ende der vergangenen Woche klar enttäuscht. Das Papier verlor schließlich am Freitag noch einmal -2,9 %. Das führte die Aktie quasi auf den tiefsten Stand aller Zeiten. Der Titel war zeitweise in der abgelaufenen Woche noch drauf und dran, die Marke von 50 Euro wieder zu übertreffen. So hätte ein charttechnischer Aufwärtstrend zumindest in der Ferne gelauert. 60 Euro haben Analysten als ...

