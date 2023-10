Nachdem der DAX in der vergangenen Woche bei 14.630 Punkten zeitweise den tiefsten Stand seit März erreicht hatte, konnte er sich im Wochenverlauf stabilisieren. IN der neuen Woche dürfte es erst einmal ruhig losgehen. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex einen Punkt tiefer auf 14.686 Punkte.Zum Wochenstart stehen wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem HSBC, Glencore, Wintershall Dea, McDonald's und Qiagen. Auch in der ...

