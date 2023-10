The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2023



ISIN Name

US675232AA07 OCEANEERG INTL 2024

XS1314318301 PROCTER GAMBLE 15/23

USF12033TN02 DANONE 16/23 REGS

CH0299477353 WELLS FARGO 15/23 MTN

DE000DW6CYX3 DZ BANK IS.A1885

DE0002432556 DT.BANK IS.S.365

LV0000570166 LETTLAND 18/23

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken