BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 300 (380) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 16 (17) EUR - 'UNDERPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 20,50 (24,70) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 173 (201) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 90 (95) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 240 (235) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 35,50 (37,00) EUR - 'OVERWEIGHT'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 135 (162) EUR - 'BUY'UBS SENKT SCHAEFFLER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 4,50 (6) EURUBS SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 130 (155) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 12500 (13300) PENCE - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 105 (115) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS ...Den vollständigen Artikel lesen ...