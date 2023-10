Die Amazon-Aktie hat am Freitag mit einem Kurssprung von 6,7% auf die Quartalszahlen reagiert. Rückblick: Nach dem Jahreshoch bei 145,86 USD Mitte September war die Aktie von Amazon.com zunächst in eine Korrektur übergegangen. Dabei fielen die Notierungen am vergangenen Donnerstag im Tief bis auf 118,35 USD zurück, bevor die Quartalszahlen - kurz vor ...

