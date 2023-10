Der deutsche Leitindex hat am Freitag weiter nachgegeben und ist mit einem kleinen Minus von 0.3% bei 14.687 Punkten ins Wochenende gegangen. Rückblick: Nach dem neuen Oktober-Tief am vergangenen Montag war der DAX zunächst in eine kleine Erholung übergegangen. Bereits am Donnerstag fielen die Kurse jedoch per Gap-Down unter die 14.700er-Marke zurück, ...

