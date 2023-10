Der Goldpreis hat am Freitag die psychologisch wichtige 2.000-Dollar-Marke zurückerobert. Die Nachfrage scheint aufgrund des Chaos im Nahen Osten weiter erhöht zu bleiben. Und das, obwohl das BIP in den USA im dritten Quartal um fast fünf Prozent gestiegen ist und damit deutlich über den Erwartungen lag.Der Anstieg vor dem Wochenende ging mit der Veröffentlichung des US-Kern-PCE-Index einher. Dieser zeigte, dass die Teuerungsrate in den letzten zwölf Monaten bei 3,7 Prozent lag. Obwohl dies der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...