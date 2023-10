Neben dem US-Zinsentscheid bleibt die laufende Berichtssaison in dieser Woche einer die wichtigsten Impulsgeber. Hier hat in den letzten Tagen die Zahl an Umsatz- und Gewinnwarnungen spürbar zugenommen. International dürften vor allem der Quartalsbericht von Börsenschwergewicht Apple am Donnerstag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In Deutschland stehen bereits am morgigen am Dienstag unter anderem die Zahlen von Teamviewer im Fokus.

