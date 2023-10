Hamburg (ots) -Eine glanzvolle Weihnachtsfeier für Familie und Freunde auszurichten, ist eine Menge Arbeit. Wie gelingt ein Fest mit Stil, aber ohne Stress? Im SCHÖNER WOHNEN Winter-Special "Alles fürs Fest" (aktuell im Handel) verrät die Hausherrin eines Anwesens im schwedischen Jütland Marianne Kirkegaard ihre fünf wichtigsten Tipps, wie sie Weihnachten stillvoll und stressfrei gestaltet.Erbstücke auftischen"Es muss kein 100-jähriges Goldrandservice sein: Geschirr mit nostalgischem Touch, Gläser mit Schliff, Kristallkaraffen oder Silber wirken sofort festlich. Tipp: Wenn es schnell gehen muss, darf angelaufenes Silberbesteck ausnahmsweise mal in die Spülmaschine."Weiße Tischwäsche"Sie ist die Leinwand, die alles zum Strahlen bringt. Unsere für den großen Tisch ist aus Leinen, das wirkt leicht ländlich."Viele Kerzen anzünden"Die feierliche Stimmung ihrer flackernden Flämmchen ist unschlagbar, sie tauchen alles in goldenes Licht. Die Farben am besten auf den Raum abstimmen, das wirkt schön harmonisch. Und für reichlich Ersatz sorgen!"Mit der Natur dekorieren"Schnappen Sie sich eine Schere, und schneiden Sie draußen Winterfrüchte, Samenstände und Zapfen. Ein paar Tannenzweige für die Tischmitte, garniert mit Ihrer,Ernte', ist ein feiner Tischschmuck. Wählen Sie nur wenige Farben, das wirkt immer edler. Ich liebe die Kombination Weiß und Grün."Goodies für die Gäste haben"Ein kleiner Blumenstrauß im Zimmer für Kinder oder Eltern, die zu Besuch sind, ein Seifenstück im Bad oder ein Kärtchen mit ein, zwei Willkommensworten auf dem Kopfkissen - bringen Sie Ihre Freude mit kleinen Gesten zum Ausdruck."Das SCHÖNER WOHNEN Winter-Special zu den Themen Weihnachten, Wohlfühlwohnen, Winterküche, Wellness und Geschenken ist seit dem 27. Oktober für 6,50 Euro im Handel oder unter schoener-wohnen.de erhältlich.Diese Meldung ist mit Quellenangabe SCHÖNER WOHNEN zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Andrea KramerPR/ Kommunikation SCHÖNER WOHNENTel: +49 (0) 40 / 3703 - 38 47E-Mail: andrea.kramer@rtl.deWeb: https://www.schoener-wohnen.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5637167