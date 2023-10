Damit wird der Versicherer auch nach dem Brexit auf der Insel Geschäfte in der Nicht-Lebenversicherung tätigen können.St.Gallen - Helvetia eröffnet eine neue Niederlassung in Grossbritannien. Damit wird der Versicherer auch nach dem Brexit auf der Insel Geschäfte in der Nicht-Lebenversicherung tätigen können. Die Eröffnung der Niederlassung sei eine Reaktion auf den Brexit, teilte das Unternehmen am Montag mit. Aufgrund dessen könnten britische Geschäfte nur noch bis zum 31. Dezember 2023 im Rahmen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...