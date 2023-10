EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

DATAGROUP schließt neuen Vertrag für IT-Services mit Wealthcap



30.10.2023

Pliezhausen, 30. Oktober 2023. DATAGROUP hat jüngst einen Fünfjahresvertrag mit dem Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap über die Auslagerung von IT-Services geschlossen. Dieser Vertrag setzt die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Partner fort und weitet diese aus. Er umfasst den Betrieb der Applikationen von Wealthcap und alle Services rund um eine moderne Client-Umgebung. Mit rund 10 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen zählt Wealthcap zu den führenden Anbietern geschlossener Sachwertebeteiligungen in Deutschland mit mehr als 245.000 Anleger*innen. Für sie gestaltet Wealthcap Werte im Bereich Immobilien, Private Equity und Multi Assets. Der modulare Aufbau der CORBOX-Leistungsfamilie von DATAGROUP ermöglicht Wealthcap hierfür die passenden IT-Services zu wählen, die für diese Aufgabe benötigt werden. Auch eine mögliche Transformation der Applikationslandschaft von Wealthcap kann vom IT-Dienstleister künftig zusätzlich mit den CORBOX Managed Services für Azure begleitet werden. "Mit DATAGROUP haben wir seit mehreren Jahren einen Dienstleister an unserer Seite, der neben der ausgeprägten IT-Kompetenz auch die für uns wichtige Expertise im Finanzdienstleistungssektor mitbringt und diese in der neuen Vertragskonstellation weiter ausbaut - wir freuen uns daher, die Zusammenarbeit zu verlängern", kommentiert Bernhard Huber, Head of IT and Digital Solutions bei Wealthcap. DATAGROUP-Bereichsvorstand Banking & Insurance Dr. Jan Saat ergänzt: "Wir verstehen es als großes Kompliment für unsere Leistungen und Bestätigung unserer IT-Kompetenz in der Finanzdienstleistungsbranche, dass Wealthcap die Zusammenarbeit mit uns fortsetzt und wir in weiteren Bereichen Verantwortung für IT-Services übernehmen können." Im Fokus der Transformation ab September 2023 liegen eine optimale Unterstützung im Rahmen der Anforderungen der Regulatorik und die Weiterentwicklung der implementierten Prozesse zur Steigerung von Effizienz und Anwenderfreundlichkeit. Im Gesamten übernimmt DATAGROUP dann die benutzernahen IT-Services von Wealthcap.

Über Wealthcap Wealthcap zählt zu den führenden Real-Asset- und Investment-Managern in Deutschland. Unsere mehr als 35-jährige Expertise gewährt uns Zugang zu hochwertigen Alternative Assets. Dazu zählen neben deutschen Immobilien vielfältiger Nutzungsarten institutionelle Zielfonds aus den Segmenten Private Equity, Immobilien international sowie Infrastruktur/Erneuerbare Energien, ergänzt um Portfoliofonds. Mit unserer agilen Investmentplattform schaffen wir individuelle und zielgruppengerechte Angebote - von Privatkund:innen bis hin zu institutionellen Investor:innen. So entsteht ein Angebotsuniversum mit Real Assets von geschlossenen Publikums-AIF über offene und geschlossene Spezial-AIF bis hin zu Wertpapierlösungen und individuellen Mandaten und Club-Deals.

www.wealthcap.com

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

www.datagroup.de.

