Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhaltener Handelsstart ab. Der DAX dürfte zu Beginn mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 14.710 Punkte einen weiteren Stabilisierungsversuch starten. Dennoch bleibt das jüngste Tief seit März bei 14.630 Punkten in Sichtweite. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zum Wochenbeginn beeinflussen.1. US-Tech-Aktien ziehen an, Standardwerte schwach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...