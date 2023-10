Regensburg (ots) -Thermen-Rundreise für Spontane: Ein gesundheitsorientierter Erlebnisurlaub nach Maß lässt sich mühelos im Bayerischen Golf- und Thermenland kreieren. Um bei der Entdeckungsreise durch Niederbayern ein Höchstmaß an Freiheit und Flexibilität zu genießen, empfiehlt es sich, die Tour mit einem Wohnmobil oder Campingwagen ganz trendgerecht zu unternehmen. Überall dort, wo es gefällt, gönnt man sich einen Stopp: Ob Kaffeepause an den Ufern von Donau, Isar oder Vils, spontane Besichtigung einer der vielen Klosterkirchen oder Einkehr im traditionellen Wirtshaus - die Vielfalt der ostbayerischen Region lässt sich am besten entdecken, indem man sich spontan auf sie einlässt. Wer seiner Reise durch das Bayerische Golf- und Thermenland noch einen Schuss Wellness hinzufügen möchte, gestaltet die Tour im mobilen Zuhause als Thermen-Hopping: Von Bad Füssing geht's zum Beispiel erst nach Bad Griesbach, dann weiter nach Bad Birnbach, Bad Gögging oder Bad Abbach - die modernen Bäder und Thermen der renommierten Kurorte sind für ihre erstklassigen, gesundheitsfördernde Angebote weit über die Grenzen Niederbayerns bekannt.Hier eine kleine Auswahl der wohl schönsten Campingplätze im Bayerischen Golf- und Thermenland - alle nur einen Sprung vom Beckenrand eines der Thermalbäder der Region entferntBad FüssingEin lauschiges Plätzchen mit besonderem Charme ist der familiär geführte Fünf-Sterne-Campingplatz Holmernhof (https://www.holmernhof-camping.de/) in Bad Füssing. Urlauber, die hier einen der insgesamt 160 Stellplätze im Grünen buchen, schätzen besonders die direkte Nähe zu Europas größter Thermenlandschaft. Im angeschlossenen Gesundheitsbereich des Holmernhofes widmet sich ein Team ausgebildeter Physiotherapeuten gesundheitsbewussten Campern, die hier ein großes Angebot diverser manueller Therapien nutzen möchten. Extra: Der Holmernhof arbeitet besonders umweltfreundlich.Bad BirnbachIm ländlichen Bad Birnbach finden Wellness-Camper gleich zwei Campingplätze, die Raum für ihr Wohnmobil in Nähe der Thermenlandschaft des Kurortes bieten:Mitten in grünen Wiesen und Weiden - nur gut einen Kilometer von Bad Birnbach entfernt - liegt der Fünf-Sterne-Thermengutshof Arterhof (https://www.arterhof.de/). Auf fünf Hektar finden Urlauber alles, was sie für das unbeschwerte, komfortable Camping-Feeling im Freien suchen. Und soll es dazu noch Wellness vom Feinsten sein, liegt die Therme mit ihren umfangreichen Wohlfühlangeboten quasi direkt im Vorgarten des Wohnmobils. Extra: Erstes Naturhallenbad Deutschlands und Thermalbecken mit original Bad Birnbacher Thermalwasser.Nomen est omen auf dem prämierten Fünf-Sterne-Platz VITAL Camping Bayerbach (https://www.vitalcamping-bayerbach.de/). Ob auf einem komfortablen modernen Stellplatz, im gemütlichen Ferienhaus oder im Appartement mit Zugang zum Wellness-Zentrum - egal für welche Unterkunft sich die Campingurlauber auch entscheiden, hier, inmitten der lieblichen Landschaft des Rottals, finden sie das ganze Jahr über Ruhe und Entspannung. Und soll es ergänzend noch ein wenig Thermenfeeling sein - die Bäderlandschaft von Bad Birnbach, liegt nicht weit entfernt und lässt sich fast in Badeschlappen erreichen. Extra: Nature Camp - auf einer naturbelassenen, weitläufigen Campingwiese.Bad GriesbachWer seinen Urlaub auf dem vom ADAC als "Superplatz" ausgezeichneten Fünf-Sterne-Kur- und Wellness-Campingplatz Holmernhof Dreiquellenbad (https://camping-bad-griesbach.de/) Bad Griesbach verbringen möchte, wird garantiert tiefenentspannt aus dem Urlaub zurückkommen. Neben der Therme in Bad Griesbach freuen sich gesundheitsbewusste Camper hier auf ein platzeigenes Therapie- und Wellnesszentrum mit Kurarztpraxis (anerkannt von allen Krankenkassen) und vielfältigen Anwendungen, beispielsweise für Gelenkbeschwerden und Rheuma. In der Thermal-Vital-Oase mit Thermal- und Sole-Pool, Saunen, Dampfgrotte und Ruheraum mit Kamin findet jeder Gast die gewünschte Erholung, die er sucht. Extra: Biertasting am HolmernhofFür Selbstversorger gibt es in den Hofläden im Bayerischen Golf und Thermenlad viel zu entdecken. Unter www.regiothek.de lässt sich mit der Genießerfibel eine spannende Einkaufstour quer durchs kulinarische Niederbayern organisieren. Inspirierend auch der Genuss-Guide zur Rottaler Hoftour (www.rottal-inn.de/tourismus ) mit vielen nachhaltigen und genussvollen Tipps durch den Landkreis.Alle Camping-Adressen listet die kostenlose Freizeitkarte zur Region auf: Interessierte können sie unter www.bayerisches-thermenland.de bestellen.Informationen:Tourismusverband Ostbayern e.V., Im Gewerbepark D 04, 93059 Regensburg, Tel. +49 (0)941 58539-0; www.bayerisches-thermenland.dePressekontakt:Tourismusverband OstbayernIm Gewerbepark D 04, 93059 RegensburgUlrike Eberl-WalterTel. 0941 58539-12eberl-walter@ostbayern-tourismus.dePressemitteilung mit weiteren Bildern zum Download unterhttps://partner.ostbayern-tourismus.de/inhalte/presse/Original-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133494/5637185