Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) befinden sich seit dem Abprall am Widerstand um 379 Euro Anfang September in einem Abwärtstrend. Im bisherigen Verlaufstief wurden am 26. Oktober 215,90 Euro erreicht. Dann startete eine Erholung. Die Aktien von Sartorius könnten nun den 10er-EMA im Bereich von 244 Euro anlaufen, der oft als erste Anlaufmarke einer Erholung ...

