Jahresinflation in NRW sinkt im Oktober auf 3,1 Prozent

Der Preisdruck in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat im Oktober deutlich nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate fiel auf 3,1 (Vormonat: 4,2) Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 (Vormonat: 0,3) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 4,0 (4,5) Prozent sinken.

Österreichs Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Die österreichische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2023 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung mitteilte. Dies war das fünfte Quartal in Folge, in dem die Wirtschaftsleistung stagnierte beziehungsweise zurückging. Im Jahresvergleich lag das BIP im dritten Quartal um 1,2 Prozent niedriger.

Erdogan verspricht zum 100. Jahrestag von Staatsgründung Sieg über "Imperialisten"

Zum 100. Jahrestag der Gründung der Türkei hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan geschworen, den "imperialistischen" Kräften die Stirn zu bieten. "Wir werden erfolgreich und siegreich bleiben. Keine imperialistische Macht kann dies verhindern", sagte Erdogan. Zudem griff der Präsident während der Feiern zur Staatsgründung Israel und den Westen scharf an. Sein Land helfe "allen, die niemanden haben", sagte Erdogan weiter. Damit entspreche er auch den Wünschen von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk. "Wir versuchen, den Menschen im Gazastreifen zu helfen, indem wir in unserer Haltung zu Palästina und dem Gazastreifen hartnäckig bleiben", sagte der Staatschef mit Blick auf den Krieg in Nahost.

Mob in Dagestan stürmt wegen israelischer Maschine Flughafen - Mehrere Verletzte

Auf der Suche nach Israelis und Juden haben in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Dabei seien am Sonntag in Machatschkala mehrere Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Dagestan mit. Zuvor hatten Gerüchte über eine ankommende Maschine aus Israel die Runde gemacht. Die USA verurteilten den Vorfall, Israel forderte Russland zum Schutz seiner Staatsbürger auf.

Israel wirft Hamas "Psychospiele" bei Geiseln vor - Entführten-Zahl steigt auf 239

Israel hat der radikalen Palästinenserorganisation Hamas im Zusammenhang mit den von ihr verschleppten Geiseln "Psychospiele" vorgeworfen. "Die Hamas nutzt zynisch diejenigen aus, die uns lieb sind", sagte Verteidigungsminister Joav Gallant zu Angehörigen der Entführten. Die Armee gab derweil bekannt, dass neuen Erkenntnissen zufolge 239 Menschen von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. "Die von der Hamas verbreiteten Geschichten sind Teil ihrer Psychospiele", sagte Gallant laut einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung.

