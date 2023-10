Borussia Dortmund hat am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein Remis erzielt. Damit ist der BVB in der Tabelle der Fußball-Bundesliga zumindest auf Schlagdistanz zur Spitize geblieben. Derzeit rangiert Borussia Dortmund hinter Bayer Leverkusen, dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart auf Rang vier der Tabelle. Die Aktie des BVB kann am Montagvormittag etwas zulegen.Auf der Handelsplattform Tradegate geht es am Morgen 1,4 Prozent nach oben auf 3,75 Euro. Ein Befreiungsschlag ist dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...