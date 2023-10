Die McDonald's-Aktie war in den vergangenen Wochen unter Druck geraten. Der Grund: Anleger befürchten weniger Umsatz durch Abnehmwundermittel. Heute Mittag bringt McDonald's seine Q3-Zahlen. Dann wird sich zeigen, wie angesagt Big Mac und Co noch sind.Für das Quartal per Ende September erwarten die Analysten ein Erlösplus von elf Prozent auf 6,52 Milliarden Dollar. Der Gewinn soll um fünf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...