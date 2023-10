Die österreichische Wirtschaftsleistung sank laut aktueller Schnellschätzung des WIFO im 3. Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal real um 0,6 Prozent. Dies war das fünfte Quartal in Folge, in dem die heimische Wirtschaftsleistung stagnierte bzw. zurückging (2. Quartal 2023 -0,8 Prozent, 1. Quartal 2023 +0,1 Prozent, 4. Quartal 2022 -0,0 Prozent, 3. Quartal 2022 -0,4 Prozent). Im Jahresvergleich, gegenüber dem 3. Quartal 2022, sank das BIP um 1,2 Prozent. Dabei verfestigte sich der Rückgang in der Industrie- und Baukonjunktur. Auch die zurückhaltende Konsumnachfrage der privaten Haushalte belastete erneut die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Wertschöpfung in den Dienstleistungsbereichen entwickelte sich uneinheitlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...