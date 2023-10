IT-Award Platin erkennt KnowBe4 in der Kategorie Sicherheitsbewusstsein an

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, wurde bei den Security Insider Readers' Choice IT-Awards in der Kategorie Security Awareness mit der höchsten Auszeichnung prämiert. Dies ist das zweite Mal, dass KnowBe4 den begehrten Platin-Award in dieser Kategorie erhält. Die Gewinner wurden am 26. Oktober im Rahmen eines Gala-Dinners im Maximilian's in Augsburg bekannt gegeben.

Vom 3. April bis zum 31. August hatten die Leser die Möglichkeit, in insgesamt 42 Kategorien für ihre Lieblingsunternehmen zu stimmen. Jeder Insider hatte in einer redaktionellen Vorauswahl bis zu zehn IT-Anbieter oder Hersteller pro Kategorie genannt. Die Leser der Security Insider-Publikation konnten dann für ihre persönlichen Favoriten abstimmen oder eigene Vorschläge einreichen. Von Anfang April bis Ende August wurden über 70.000 Stimmen abgegeben.

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, den Leserwahlpreis zu erhalten, da er direkt auf den Stimmen unserer Kunden basiert. Es ist die beste Art von Feedback und eine große Anerkennung für uns bei KnowBe4 Deutschland. Wir werden weiterhin fleißig mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die Sicherheit ihrer Organisationen zu erhöhen, indem wir ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, ihre Sicherheitskultur zu verbessern", sagt Dr. Martin Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4.

The IT-Awards wurde 2015 ins Leben gerufen und in diesem Jahr stimmten 70.000 Leser für ihre favorisierten IT-Hersteller. Mehr über die IT Awards lesen Sie hier: https://www.security-insider.de/das-sind-die-gewinner-der-it-awards-2023-a-4af34e9b35f4a97743d3e38e7aabb098/.

Weiterführende Informationen erhalten Sie: www.knowbe4.com.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 65.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde von dem IT- und Datensicherheitsspezialisten Stu Sjouwerman gegründet und hilft Unternehmen dabei, das menschliche Element der Sicherheit zu berücksichtigen, indem es das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuen Ansatz für Sicherheitsschulungen schärft. Der verstorbene Kevin Mitnick, ein international anerkannter Cybersicherheitsspezialist und Chief Hacking Officer von KnowBe4, half bei der Entwicklung der KnowBe4-Schulung auf der Grundlage seiner gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken. Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endbenutzer als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren, und vertrauen auf die KnowBe4-Plattform, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu verringern.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030538773/de/

Contacts:

Kafka Kommunikation GmbH Co. KG

Bastian Hallbauer-Beutler

bhallbauer@kafka-kommunikation.de

+89 747470580