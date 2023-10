Boomi zeichnet Partner aus, die ihren Kunden helfen, schneller bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen

Boomi, der Marktführer für intelligente Konnektivität und Automatisierung, hat heute auf seinem EMEA Partner Summit in Lissabon, Portugal, die Preisträger seiner EMEA Partner Awards 2023 bekannt gegeben. Mit diesen Auszeichnungen werden innovative Partner gewürdigt, die ihre Beziehung zu Boomi erfolgreich nutzen, um die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden zu verbessern.

Die Gewinner wurden danach ausgewählt, wie sie die Bandbreite der Boomi-Plattform genutzt haben, um Kreativität und Innovation, Umfang und Komplexität sowie ökologische oder soziale Auswirkungen zu ermöglichen.

Zu den diesjährigen Gewinnern in den einzelnen Kategorien gehören:

EMEA Independent Software Vendor (ISV) Partner des Jahres: IFS

IFS EMEA Global Systems Integrator (GSI) Partner des Jahres: Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services EMEA Technology Partner des Jahres: INVIXO

INVIXO EMEA Growth Partner des Jahres: RSM International Ltd.

RSM International Ltd. EMEA Practice Excellence Partner des Jahres: Deloitte

Deloitte EMEA Teaming Systems Integrator (SI) Partner des Jahres: Appronto Cloud Connectors BV Integrations Group Oy OnePoint Consulting TechnePlus CTAC/Oliver IT



"Wir freuen uns, unsere Partner für ihre herausragenden Beiträge zu einer besser vernetzten Welt zu ehren", sagte Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Boomi. "Diese Unternehmen haben bewiesen, dass sie sich der Innovation und dem Erfolg ihrer Kunden verschrieben haben und den Wert, den Boomi für ihr Geschäft darstellt, erkannt haben. Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren gemeinsam zu wachsen."

Als kategorieführendes, globales SaaS-Unternehmen bietet Boomi intelligente End-to-End-Automatisierungslösungen, die es modernen, digitalen Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Das Unternehmen betreut rund 20.000 Kunden, verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen.

Boomi wird auf den Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 -Listen als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas geführt. Boomi wurde kürzlich zum neunten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant for Integration Platform as a Service (iPaaS), Worldwide IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment positioniert und als Strong Performer in der Forrester Wave: Integration Platforms As A Service, Q3 2023. Boomi hat außerdem zwei Jahre in Folge das prestigeträchtige 5-Sterne-Rating im CRN Partner Program Guide erhalten, einer maßgeblichen Liste der bemerkenswertesten Programme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten.

Um mehr über das Partnerprogramm von Boomi zu erfahren oder einen Partner aus dem globalen Ökosystem von Boomi zu finden, besuchen Sie https://boomi.com/partners/.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern einschließlich Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu managen und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

