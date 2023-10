Für die China Evergrande-Aktie (WKN: A2APDK) ist es ein miserabler Start in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen taucht das Papier des chinesischen Immobilienkonzerns um über -15% im europäischen Handel ab. Gibt es erneut schlechte Nachrichten aus China? China Evergrande vorgestellt Die China Evergrande Group ist gemessen am Umsatz der zweitgrößte Immobilienkonzern in China. Er entwickelt und verkauft hauptsächlich Wohnungen an Personen mit mittlerem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...