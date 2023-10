Das Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland steigt in diesem Jahr voraussichtlich auf 7,9 Billionen Euro. Das sind rund sechs Prozent oder auch 465 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Laut DZ Bank Analyst Michael Stappel liegt das an kräftigen Aktienkursgewinnen im ersten Halbjahr. Zudem spielen die steigenden Zinseinnahmen wieder eine größere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...