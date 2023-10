In der neuen Woche dürfte es erst einmal ruhig losgehen, nachdem die Volatilität in der vergangenen Woche angezogen hat. Die starken Zahlen von Amazon und Intel aus der Vorwoche dürften die Marktteilnehmer aber weiterhin beschäftigen. Gleichzeitig kämpft die Nvidia-Aktie mit einem wichtigen Support und die Bullen müssen jetzt liefern, sonst droht ein Verkaufssignal.Bei den US-Börsen hat sich am vergangenen Freitag der angeschlagene Tech-Sektor stabilisieren können. Der Nasdaq 100 rückte um 0,5 Prozent ...

