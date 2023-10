Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4924/ Ronny Holzmann ist Gründer von The Balance Factory, Business Angel u.a bei froots und zudem begeisterter Reitsportler. Der Podcast selbst ist eine gut gelaunte Zeitreise mit u.a. Miami Vice, Volksbank Alpenvorland, Bank für Wirtschaft und Freie Berufe, Constantia Privatbank, Gutmann, Wiener Privatbank, conwert, Bank Austria Real Invest, Alizee Bank, FIL Fondsbank, froots und The Balance Factory. Es ist auch eine Geschichte des Vertriebs und Plattformgeschäfts in Österreich. Und: Von Jugend an ist Ronny begeisterter Reitsportler. Zur Zeit ist er der einzige nationale Starter in der Dressur, der eine Kladruber-Stute bis in die höchste Klasse vorstellt.The Balance Factory: http://www.ronald-holzmann.com About: ...

