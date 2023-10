Original-Research: exceet Group SCA (APEX) - von First Berlin Equity Research GmbH

Zusammenfassung:

Im Juli erwarb exceet / APEX Grundstücke in Lubmin, die beste Voraussetzungen für den Bau einer großen Wasserstoffproduktion (bis zu 600 MW) mitbringen. Damit nimmt das Unternehmen nach dem 100 MW Elektrolyseurprojekt in Rostock-Laage das zweite große Projekt in Angriff. exceet hat Ende September ihren H1-Bericht veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigerte das Unternehmen seinen Umsatz deutlich von EUR0,2 Mio. auf EUR2,3 Mio., blieb aber hinter unserer Schätzung von EUR3,0 Mio. zurück. Höhere Ausgaben für in der Entwicklung befindliche Projekte und Geschäftsentwicklungskosten führten zu einer Ausweitung des operativen Verlustes auf EUR-8,3 Mio. nach EUR-4,4 Mio. in H1/22. Die Mitarbeiterzahl stieg seit Anfang Januar von 48 auf 85, und der Auftragsbestand erhöhte sich seit Jahresbeginn um 32% auf EUR44,6 Mio. exceet hat ihre Guidance für 2023 (> EUR15 Mio. Umsatz) bestätigt. Da die Guidance auf bereits vertraglich vereinbarten Umsätzen beruht, gehen wir weiterhin davon aus, dass das Unternehmen sein Umsatzziel erreicht, allerdings haben wir unsere Kostenschätzungen nach den Halbjahreszahlen nach oben angepasst. Der gestiegene Auftragsbestand ist eine gute Grundlage für das von uns unterstellte Wachstum im nächsten Jahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das den Anstieg des risikolosen Zinses berücksichtigt (zehnjährige Bundesanleihe rentiert jetzt bei 2,8% nach 2,4% bei unserer letzten Veröffentlichung vom 13. Juli 2023), ergibt ein leicht niedrigeres Kursziel von EUR8,70 (bisher: EUR9,00). Wir halten exceet / APEX weiterhin für ein im Wachstumsmarkt grüner Wasserstoff sehr gut positioniertes Unternehmen und bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on exceet Group SCA (APEX) (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 9.00 to EUR 8.70.



Abstract:

In July, exceet / APEX acquired land in Lubmin that offers optimal conditions for the construction of a large hydrogen production facility (up to 600 MW). This is the company's second major project after the 100 MW electrolyser project in Rostock-Laage. exceet published its H1 report at the end of September. Compared to the same period last year, the company increased its revenue significantly from EUR0.2m to EUR2.3m, but fell short of our estimate of EUR3.0m. Higher spending on projects under development and business development costs widened the operating loss to EUR-8.3m from EUR-4.4m in H1/22. The headcount increased from 48 to 85, and the order book increased 32% to EUR44.6m during the first nine months of the year. exceet confirmed 2023 guidance (>EUR15m revenue). As the guidance is based on already contracted revenues, we continue to assume that the company will reach its revenue target, but we have adjusted our cost estimates upwards after the half-year figures. The increased order backlog is a good basis for our 2024E sales growth forecast. An updated DCF model that takes into account the rise in the risk-free interest rate (ten-year German federal bond now yields 2.8%, up from 2.4% at the time of our last publication on 13 July 2023) results in a slightly lower price target of EUR8.70 (previously: EUR9.00). We continue to regard exceet / APEX as a very well positioned company in the green hydrogen growth market and confirm our Buy recommendation.



