München (ots) -- Eric ist verzweifelt: Wird er zum großen Boxkampf gegen Mike Heiter fit genug sein?- Kader möchte Musik machen - doch hat sie das Zeug dazu?- "Schwiegertochter gesucht"-Stars Ingo und Annika zu Besuch in Berlin- "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEIDas Leben der Berliner Clique von "B:REAL" geht genauso spannend weiter, wie es in der Vorwoche aufgehört hat. Eric Sindermann steckt in den Vorbereitungen für seinen großen Boxkampf gegen Mike Heiter. Wird ihn sein Promi-Coach fit machen? Kader Loth hat hingegen andere Ambitionen: 13 Jahre nach ihrem Song "Du Schwein" will sie wieder Musik machen. Und auch Fabio hat allerhand zu tun: Er springt als Tanzlehrer ein und muss nebenbei seinen spanischen Kumpel bespaßen. Außerdem: Besondere Gäste in Berlin! "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.Eric Sindermann hat alle Hände voll zu tun. In wenigen Wochen steigt er für "Fame Fighting" in den Boxring. Sein Kontrahent: Reality-Superstar Mike Heiter. Damit der Kampf ein voller Erfolg wird, hat Eric einen Promi-Coach an Land gezogen: Ralf Rocchigiani. Der ehemalige Boxprofi will Eric fit machen. Doch der lässt sich auch gerne vom Training ablenken. Da wäre zum einen Elli, die ihm den Kopf verdreht hat und zum anderen sein Besuch: Die "Schwiegertochter gesucht"-Stars Ingo und Annika schauen in Berlin vorbei und wollen natürlich mit ihm zusammen die Stadt erkunden.Gino versucht sich mit seinem Vater zu versöhnen. Chris und Xenia begleiten ihn bei dem Besuch. Wird es zur Annäherung der beiden Männer kommen?Fabio bekommt Besuch von seinem Kumpel aus Spanien - der scheint sofort von Sanja angetan zu sein. Außerdem bekommt der Stripper eine Zusatzaufgabe: er wird zum Tanzlehrer. Kann er seinen Schülerinnen und Schülern das Tanzen beibringen? Und wird die Aufführung am Berliner Alexanderplatz zum Erfolg?Kader Loth möchte wieder Musik machen. Gemeinsam mit Isi trifft sie eine Musikmanagerin, die den beiden hoffentlich ehrliches Feedback zu Kaders Song gibt. Damit ihre musikalischen Schritte 13 Jahre nach ihrer Single "Du Schwein" zum Erfolg werden, nimmt sie Gesangsstunden.Bei Flocke stehen in dieser Woche die Zeichen auf Neuanfang: Er zieht aus der WG aus und beginnt einen Job beim Radio. Doch wie kommt die Frohnatur bei der Hörerschaft des Radiosenders JamFM an?"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und danach 30 Tage kostenlos auf RTL+. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben""B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!