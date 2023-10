Berlin (ots) -Claudia Pechstein wird ab sofort als Förderin deutscher Eisschnelllauf-Talente eingesetzt. In einer Sonderfunktion soll die fünffache Olympiasiegerin bei den anstehenden Weltcups als sogenannte "Mentorin für kompetentes Leistungsverhalten" fungieren.Die 51-Jährige, die am Samstag ihren 43. Deutschen Meistertitel holte, soll jungen Athletinnen und Athleten helfen, sich auf internationaler Bühne zu etablieren. Das teilte die Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) am Montag dem rbb exklusiv mit.DESG-Präsident: "Jahrzehntelange Erfahrung weitergeben"Pechstein solle dem Nachwuchs "beratend zur Seite stehen, ihre jahrzehntelange Erfahrung weitergeben", sagte DESG-Präsident Matthias Große laut einer Mitteilung. "Wer die Chance hat, von solch einer Legende des Sports betreut zu werden, der wird sich verbessern."Zudem wird Claudia Pechstein in der am 10. November im japanischen Obihiro beginnenden Weltcup-Saison nicht nur über die langen Distanzen starten, sondern auch über weitere Strecken als Reserveläuferin zur Verfügung stehen, falls die Startplätze sonst nicht besetzt werden können. Das sei wichtig "für den Erhalt unserer zukünftigen Welt-Cup-Quotenplätze auf den Langstrecken", so Sportdirektorin Nadine Seidenglanz.In anderen Ländern und Verbänden gebe es die Funktion der Mentorin bereits, wie die DESG mitteilte. Diese sei etwa in den Niederlanden mit der sechsfachen Olympiasiegerin Ireen Wüst besetzt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgSportredaktionChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 252 20sport@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5637312