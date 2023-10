München (ots) -- Robert und Carmen Geiss besichtigen Pierre Cardins Blasenpalast- Mit Shania und Davina auf den Spuren von französischen und britischen Adeligen- Dritte Folge "Mediterrane Wohnträume" am Montag, 30. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEIIbiza, ein Chateau in der Champagne oder der Blasenpalast von Pierre Cardin - die Geissens schaffen es mal wieder, dass Immobilienbegeisterten die Türen und Tore der imposantesten Gebäude geöffnet werden. Diesmal entführen uns die Töchter Shania und Davina nach Frankreich. In der Champagne zeigen sie uns ein geschichtsträchtiges Chateau und rund 20 Minuten außerhalb von Paris ein Schloss, in dem bereits Blaublüter lebten. Robert hingegen hat's gerne futuristisch - er führt uns gemeinsam mit Carmen durch Pierre Cardins Blasenpalast. Diese und weitere Immobilien gibt es in der dritten Folge von "Geissens' Mega Mansions" am Montag, 30. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Aufgepasst, hier wird noch was gelernt! Shania und Davina Geiss haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Eltern französische Geschichte näher zu bringen. Oder besser gesagt, die Geschichte zweier Immobilien im Luxussegment. Den Anfang macht ein Chateau in der Champagne, ein kleines Schloss, dass es in sich hat. Ballsäle, zahlreiche Kronleuchter in nur einem Raum und viel Grund - allerdings zu viel für Robert, der sich zu alt fühlt, dieses Schmuckstück zu bewirtschaften. "Ein Altenheim für richtig Reiche" kann er sich hier aber sehr gut vorstellen. Doch das ist noch nicht alles. Rund 20 Autominuten von Paris entfernt erfahren wir auch einiges über die Geschichte von Moritz von Sachsen, einem Adeligen aus dem 17. Jahrhundert. Sein Stadtschloss verfügt über 50 Zimmer, die die Familie genau unter die Lupe nehmen.Während die Geiss-Töchter ihren Eltern altes Gemäuer in der Sendung "Geissens' Mega Mansions" näherbringen wollen, sind es die Eltern, die von Pierre Cardins Blasenpalast angetan sind. Der Name ist nicht zufällig entstanden: Das 1.200 Quadratmeter große Anwesen in der Nähe von Cannes besteht aus einzelnen, ineinander verbundenen Blasen. Robert Geiss empfindet die 400-Millionen-Euro-Immobilie futuristisch und renovierungsbedürftig zugleich. Vor über zwei Jahrzehnten waren die Geissens übrigens bereits einmal hier zu Besuch - auf einer Party des mittlerweile verstorbenen Modedesigner.Außerdem in der Sendung zu sehen: Das Herrenhaus Gabrielle in Nizza im Wert von 25 Millionen Euro, die Villa Mirage in Ibiza, die mit ihrer Aussicht über den Yachthafen besticht und die Maison Blanche in Monaco, die man für einen "Schnäppchenpreis" von 20 Millionen Euro erwerben kann."Geissens' Mega Mansions" wird produziert von Geiss TV."Geissens' Mega Mansions" am Montag, 30. Oktober 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss 30 Tage auf RTL+.Über Geissens' Mega MansionsDie Geissens stehen für Luxus wie kaum eine andere TV-Familie. Ihr besonderes Steckenpferd: High Class Immobilien. In diesem Spin Off geben die Geissens exklusive Einblicke in außergewöhnliche und natürlich super luxuriöse Immobilien.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5637328