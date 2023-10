secunet veröffentlichte am Freitag eine Prognosesenkung, die mit den vorläufigen Zahlen für Q3. Das Unternehmen senkte seine Ergebnisprognose für das GJ23 aufgrund eines ungünstigen Produktmixes, während gleichzeitig die Investitionen auf die Margen drückten. Das Management deutete eine ähnliche Entwicklung auch für das GJ24 an. Nach vorläufigen Angaben lag der Umsatz im dritten Quartal bei EUR 87,6 Mio. und damit um 13% höher als im Vorjahr. Das EBIT sank um 41% auf EUR 5,7 Mio., verglichen mit EUR 9,0 Mio. vor einem Jahr. Aufgrund des neuen Ausblicks hat AlsterResearch seine Schätzungen angepasst. Nach der Investitionsphase erwarten die Analysten mittelfristig eine schrittweise Rückkehr zu EBIT-Margen von ca. 18%. Die Analysten von AlsterResearch kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 200,00 (alt: EUR 225,00). Angesichts der starken Kursreaktion am Freitag (-29%) stufen die Experten die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG





