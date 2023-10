EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Produkteinführung

Rubean und GLS-Spanien verbessern die Paketzustellung mit einer fortschrittlichen Tap-to-Pay-Lösung auf den mobilen Geräten der Paketzusteller Mit der PhonePOS-Lösung von Rubean kann das GLS-Zustellteam nun Kartenzahlungen auf ihren mobilen Logistikgeräten mit Hilfe einer innovativen und sicheren Technologie akzeptieren. München, den 30. Oktober 2023. Die Rubean AG, ein FinTech-Unternehmen (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR), München, und GLS Spanien, ein führender spanischer Paketzusteller, haben die Rubean PhonePOS-Lösung für die mobile GLS Logistikanwendung implementiert, die von 5.000 Fahrern für die Auslieferung von Paketen im ganzen Land genutzt wird. Dr. Hermann Geupel, CEO der Rubean AG, sagt: "Wir freuen uns, mit dem spanischen GLS Team zusammenzuarbeiten und ihnen dabei geholfen zu haben, unsere Lösung für Black Friday und die Feiertagskampagnen in Rekordzeit zu integrieren. PhonePOS wurde entwickelt, um die Bedürfnisse unserer Kunden nach einer kurzen Markteinführung zu erfüllen". Die Rubean-App ist eine rein softwarebasierte und FULL-SDK-zertifizierte Kartenakzeptanzlösung für Handys, Tablets und Handhelds. Sie wird auch als softPOS bezeichnet und ermöglicht es dem Fahrer, Kartenzahlungen auf dem bereits verwendeten Gerät zu akzeptieren, anstatt Bargeld mit sich zu führen und anzunehmen. Die einfachere und schnellere Weise an der Türe Zahlungen anzunehmen, integriert in das Finanz- und Logistiksystemen der Spanischen GLS, steigert die Effizienz. Roberto Martínez, CFO von GLS, fügt hinzu: "Die Black Friday- und Weihnachtskampagnen sind durch das hohe Aufkommen an eCommerce-Einkäufen eine Herausforderung für uns und gleichzeitig eine Chance, unseren Kunden weiterhin einen hochwertigen Service und ein gutes Nutzererlebnis zu bieten. Dank der gemeinsam mit Rubean entwickelten Lösung werden die Lieferungen von nun an flexibler sein, die Zusteller werden schnelle Kartenzahlungen akzeptieren können und das Einkaufserlebnis wird durch die neue Lösung beim Empfang der Sendung noch zufriedenstellender sein." Über Rubean: Die Rubean AG (Symbol: R1B, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrsmärkten und XETRA notiert. Über GLS: GLS Spanien ist eine Tochtergesellschaft der GLS-Gruppe, einem führenden Anbieter von nationalen und internationalen Paket-, Speditions- und Expressdiensten in 40 Ländern. Dank des ausgedehnten Netzes von Logistikzentren und umfassender lokaler Marktkenntnisse erhalten GLS-Kunden nicht nur in Europa, sondern auch über die Grenzen hinaus einen hochwertigen, personalisierten und flexiblen Service. Als Gruppe erwirtschaftete GLS im Zeitraum 2022-2023 einen Rekordumsatz von 5,4 Milliarden Euro und stellte 862 Millionen Pakete zu. In Spanien verfügt das GLS-Netz über fast 600 eigene Zentren und Agenturen, die von mehr als 5.300 Paketshops, rund 4.800 Zustellfahrzeugen und 510 Fernlastern unterstützt werden. GLS Spanien beschäftigt derzeit rund 1.600 Mitarbeiter. Seit 2021 ist GLS Spanien Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen und unterstreicht damit sein Engagement, bei der Entwicklung seiner Aktivitäten einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu leisten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website gls-spain.es Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: german communications AG

