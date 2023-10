Bei Apple stehen in dieser Woche gleich zwei wichtige Termine auf der Agenda. Während mit der Vorlage der Q4-Zahlen am Donnerstag (2. November) einer der Höhepunkte der laufenden Quartalsberichtssaison auf die Anleger wartet, kommen Fans von Apple-Produkten bereits am heutigen Montagabend in den Genuss neuer Produkte.Das Produktevent am Vorabend zu Halloween trägt den passenden Titel "Scary Fast" - zu Deutsch "beängstigend schnell" - und liefert damit bereits einen Hinweis, worauf sich Apple-Fans ...

Den vollständigen Artikel lesen ...