Frankfurt am Main (ots) -- Erhebliche Entlastung von Kommunen durch digitalisierte Auszahlungsprozesse- Reduzierte Wartezeiten im Sozialamt für Geflüchtete und andere Personengruppen, die staatliche Zuwendungen bekommen- Sofort umsetzbar - keine zusätzlichen Hard- und Softwareanforderungen für KommunenDas GovTech Publk und das Zahlungstechnologieunternehmen Visa starten eine innovative Lösung für die digitale Auszahlung von Sozialleistungen. Die SocialCard ersetzt die bisherige Auszahlungspraxis für Leistungsempfänger ohne deutsches Bankkonto, die bisher ihre Leistungen in Form von Bargeld, Schecks und Gutscheinen erhalten. Die SocialCard basiert auf einer herkömmlichen Visa Debitkarte, ist sofort einsetzbar und wird auf Guthabenbasis geführt. Sie kann in digitaler Form für das Smartphone oder als physische Karte für das Portemonnaie ausgestellt werden. Behörden können Sozialleistungen per SEPA-Überweisung auf der Karte gutschreiben. Die ressourcenintensive Bargeld- oder Scheckausgabe kann vollständig entfallen. Somit können sowohl der Verwaltungsaufwand für Kommunen als auch die Wartezeiten für Leistungsempfänger erheblich reduziert werden. Zusätzliche Hard- oder Software ist nicht notwendig und erleichtert die Implementierung: Die Kommunen können kurzfristig starten."Die SocialCard leistet einen wichtigen Beitrag, um Geflüchteten und anderen Personengruppen, die staatliche Zuwendungen erhalten, eine Überbrückungshilfe zu bieten, solange sie über kein eigenes Konto verfügen", erklärt Joerg Schwitalla, Gründer und Geschäftsführer der Publk GmbH. "Das Anstehen bei Ämtern und Banken entfällt, Sozialleistungen werden direkt auf der SocialCard gutgeschrieben."Einfache Handhabung und hohe ReichweiteDie SocialCard wird als Visa Debitkarte ausgegeben und unterscheidet sich im Design nicht von anderen Karten, die beispielsweise von Banken ausgegeben werden. So können Leistungsempfänger ohne Stigmatisierung ihre Einkäufe per Karte bezahlen. Bei Verlust oder Diebstahl lässt sich die Karte samt Guthaben sperren und auf eine neue Karte übertragen.Mit der SocialCard können Karteninhaber kontaktlos an der Ladenkasse bezahlen sowie am Geldautomaten oder bei Einzelhändlern Bargeld abheben*. Visa verfügt in Deutschland mit mehr als einer Millionen Akzeptanzstellen über ein breites Netzwerk bei Händlern. Überall dort können auch SocialCard-Inhaber bezahlen. Damit ist eine hohe Reichweite für den Einsatz der SocialCard von Anfang an garantiert.Auf kommunaler Ebene sofort einsetzbar und bundesweit skalierbarDen Kommunen steht mit der SocialCard eine Lösung zur Verfügung, die nahtlos an die vorhandenen Strukturen der Kommunen andockt und die Diskussion um Alternativen zur bisherigen Auszahlungspraxis überflüssig macht. Die Lösung ist maximal flexibel, weil sie bundesweit skalierbar ist und problemlos an individuelle Anforderungen in Sachen Funktionalität auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene angepasst werden kann."Mit Visa als starken Technologiepartner an unserer Seite können wir die Öffentliche Verwaltung erheblich entlasten. Überall, wo bisher Bargeld verwendet wird, kann die SocialCard die Auszahlung vereinfachen - für die Kommune und die Leistungsempfänger gleichermaßen. Damit ist die SocialCard ein Meilenstein auf dem Weg in die Digitalisierung von Auszahlungsprozessen in Behörden", sagt Joerg Schwitalla, Gründer und Geschäftsführer der Publk GmbH."Dieses Projekt ist richtungsweisend für deutsche Kommunen. Es zeigt, wie mit bestehenden Technologien die Digitalisierung der Verwaltung effektiv und zügig vorangetrieben werden kann. Mit unserem globalen Know-how in der Digitalisierung der Auszahlung von Sozialleistungen und anderen staatlichen Mitteln an Bürger, können wir Regierungen und Behörden bei der digitalen Transformation unterstützen, Innovationen fördern und den Zugang zu Finanzdienstleistungen ausweiten", sagt Ute König-Stemmler, Head of Business Development Central Europe beim Zahlungstechnologieunternehmen Visa.Über die SocialCardDie SocialCard digitalisiert die Auszahlung von Sozialleistungen. Sie ist ein "Bargeld- und Barscheck-Äquivalent". Die SocialCard wird als Visa Debitkarte ausgegeben und ermöglicht es den Leistungsempfängern, schnell und unkompliziert ihre Sozialleistungen zu empfangen. Damit bietet sie ihnen eine würdevolle Teilhabe an Alltagsprozessen. Gleichzeitig reduziert sie den Verwaltungsaufwand in Kommunen. Überall, wo bisher Bargeld oder Schecks verwendet werden, kann die SocialCard die Auszahlung vereinfachen und verschlanken, indem sie Bargeldprozesse digitalisiert.Über PublkPublk ist darauf spezialisiert, Auszahlungen im öffentlichen Sektor, die bisher bar oder per Scheck ausgezahlt wurden, zu digitalisieren. Publk kennt die Bedürfnisse der Kommunen in Bezug auf Auszahlungen und hat mit der SocialCard eine Lösung entwickelt, die optimal auf alle Ansprüche sowie rechtliche und regulatorische Vorgaben abgestimmt ist.Über VisaVisa ist ein weltweit führendes Netzwerk für digitales Bezahlen, das Transaktionen zwischen Verbraucher:innen, Händlern, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen ermöglicht. Unser innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetzwerk verbindet Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften und erleichtert es ihnen, erfolgreich zu wachsen. 