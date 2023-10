FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA vor den Quartalszahlen von 205 auf 166 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern dürfte über ein schwaches Jahresviertel berichten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Laborsparte leide weiter unter sinkenden Covid-Verkäufen, dem Lagerbestandsabbau bei den Kunden und einer gedämpften Nachfrage in China. Auch im Halbleitersegment halte der Gegenwind in den Endmärkten an. Einzig die Pharmasparte dürfte sich erneut gut entwickelt haben./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 06:54 / CET

DE0006599905