© Foto: Rasid Necati Aslim - picture alliance / AA



Die britische Großbank HSBC hat nach schwachen Quartalszahlen mehrere Maßnahmen angekündigt, um die Aktionäre zu belohnen und den Kurs zu stützen. HSBC hat am Montag angekündigt, den für das laufende Geschäftsjahr angekündigten Aktienrückkauf um drei Milliarden US-Dollar auf insgesamt sieben Milliarden US-Dollar aufzustocken. Außerdem deutete Europas größte Bank nach enttäuschenden Quartalszahlen weitere Belohnungen für die Aktionäre an. "Wir haben im Moment eine sehr starke Kapitalgenerierung", sagte Konzernchef Noel Quinn am Montag in einem Interview mit Bloomberg Television. "Wir sind in einer guten Position, um unsere Aktionäre für ihre Geduld und Loyalität in den letzten Jahren zu …