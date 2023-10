EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Aktienrückkauf - 18. Zwischenmeldung

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.10.2023 / 12:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation CEWE Stiftung & Co. KGaA: Erwerb eigener Aktien - 18. Zwischenmeldung Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Oldenburg, 30. Oktober 2023. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 28. Juni 2023 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt. Im Zeitraum vom 23. Oktober 2023 bis einschließlich 27. Oktober 2023 wurden insgesamt 4.300 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben: Datum Zurückgekaufte Aktien [Stück] Durchschnittskurs

[Euro] Volumen

[Euro] 23.10.2023 825 85,20000 70.290,00 24.10.2023 875 87,00503 76.129,40 25.10.2023 850 87,10000 74.035,00 26.10.2023 850 88,40000 75.140,00 27.10.2023 900 86,70000 78.030,00

Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Juni 2023 bis einschließlich 27. Oktober 2023 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 63.850 Stück Aktien. Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter company.cewe.de im Bereich Investor Relations / Corporate Governance / Aktienrückkauf verfügbar. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA Axel Weber (Leiter Investor Relations)

email: IR@cewe.de



