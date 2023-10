Hamburg (ots) -Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass HOSH MEDIA den renommierten German Web Award gewonnen hat. Mit unserem unermüdlichen Einsatz für digitale Exzellenz konnten wir uns in einem starken Wettbewerbsfeld von über 2.000 Einreichungen aus der DACH-Region behaupten.Warum diese Auszeichnung ein Meilenstein istDer German Web Award ist weit mehr als nur eine Trophäe. Er steht für die Anerkennung von kreativer Exzellenz, technischer Innovation und strategischer Meisterschaft in der digitalen Landschaft. Dieser Award setzt neue Maßstäbe und bringt uns nicht nur Anerkennung in der Branche, sondern eröffnet auch neue Türen und Möglichkeiten.Unsere Kernkompetenzen unter der LupeDie Jury legte Wert auf diverse Kriterien, von Design und psychologischem Know-how bis hin zur Kundenzufriedenheit. Wir sind stolz darauf, dass unsere Expertise in Brand-Strategie, Webdesign, Video und Social Media dabei besonders hervorgehoben wurde. Unser Slogan "Wir machen Kompetenz sichtbar" hat somit eine eindrucksvolle Bestätigung erfahren.Kundenzentrierung und InnovationsgeistHOSH MEDIA steht für eine kundenorientierte Herangehensweise und kontinuierliche Innovation. Unsere Lösungen sind nicht nur technisch fortschrittlich, sondern auch strategisch ausgereift und visuell ansprechend. Wir schaffen individuelle Branding-Kampagnen, innovative digitale Kommunikationslösungen und mehr, immer mit dem Ziel, den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.Unser Dank geht an...Ohne die Unterstützung unserer Kunden und das unermüdliche Engagement unseres Teams wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die an unsere Vision glauben und uns auf diesem Weg begleiten.FazitDer Gewinn des German Web Awards ist für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden ein weiterer Beleg für die Qualität und Zuverlässigkeit, die sie von HOSH MEDIA erwarten können. Es ist unsere Mission, immer die besten digitalen Lösungen zu bieten, und diese Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.Wir sehen diesen Award als Beginn einer aufregenden Reise, nicht als Ziel. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern möchten wir weiterhin Pionierarbeit in der digitalen Welt leisten.Pressekontakt:HOSH MEDIA GmbHShabi Houshangiinfo@hosh-media.comOriginal-Content von: HOSH MEDIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167269/5637554