München (ots) -Innovation erfolgt immer auf mehreren Ebenen - neue Geschäftsfelder werden heutzutage grundsätzlich nicht nur strategisch, sondern auch technisch erschlossen. Neue Fachanwendungen und darin zirkulierende Daten benötigen Plattformen für ein sicheres Hosting und eine sichere Administration von der Softwareentwicklung bis zum Rollout und Applikationsbetrieb.Die Zugriffe auf jede Anwendung und auf zugehörige Support-Systeme müssen strukturiert erfasst, logisch gebündelt und technisch und organisatorisch abgesichert werden. Daraus folgt, dass jede signifikante Transformation (oder Disruption) im Geschäftsumfeld auch eine neue IT-Struktur- und IT-Security-Frage darstellt, die souverän beantwortet werden muss.Gesicherte Standards als Antwort auf MarktdynamikEine Antwort auf die heute durchgängig hohe Dynamik im Marktumfeld sind etablierte Standards, die beispielsweise das Hosting von der Frage entkoppeln, welche Applikationen gerade laufen sollen. Mit Cloud- und Container-Lösungen ist das inzwischen sehr gut möglich. Ein Standard für alle Administrationsfragen sind sogenannte Managed Services (https://www.matrix.ag/leistungen/it-outsourcing-managed-services), die typischerweise von IT Outsourcing Dienstleistern wie matrix technology übernommen werden.Managed Security Services stellen beispielsweise sicher, dass Nutzer-Accounts und zugehörige Zugriffsrechte hierarchisch strukturiert und flexibel verwaltet werden können, von der untersten Netzwerkebene über Office-Anwendungen und Buchhaltungssysteme bis hin zu Spezialanwendungen mit kritischen und schutzbedürftigen Daten. Solche Aufgaben lassen sich inzwischen auch in Teilen automatisieren.- Mehr zum Thema: Hier mehr erfahren auf der Homepage! (https://www.matrix.ag)"Readiness" als Basis für Stabilität und InnovationsfähigkeitDie gebündelte Antwort, die matrix technology für Innovationsfähigkeit und Transformationsfähigkeit bereithält, heißt "Readiness": IT-Systeme und Hosting-Umgebungen müssen so aufgesetzt und gemanaged werden, dass es für agile Zwecke ebenso wie für etablierte Kernprozesse gesicherte IT-Umfelder gibt, die sauber dokumentiert und professionell betreut werden.Der gewählte Slogan "ready to embrace reality" bedeutet für die von matrix technology betreute IT, dass ein Kundenunternehmen mit diesen professionell aufgesetzten und betriebenen Plattformen im Rücken die maximal erreichbare Sicherheit hat, um im Kerngeschäft stabil zu sein und in Innovationsfeldern zu wachsen. Insbesondere auch für BaFin-regulierte Unternehmen wie Banken und Versicherungen erweist sich dieser Ansatz als zentral, um die gewünschte Balance zwischen Chance und Risiko durchgängig zu halten.Multi-Plattform-Betrieb ist die Realität der modernen ITIn der Regel speist sich der technische Ressourcenbedarf (Speicher, Rechenleistung, Netzwerke und Administrationstools) einer Unternehmens-IT heute aus mehreren, zumeist cloudbasierten Plattformen. Daher verfügt auch die matrix technology über ein breit gefächertes Kompetenzspektrum, das nicht nur M365 mitsamt allen Office-Funktionen abdeckt, sondern auch die großen Cloudanbieter wie AWS, Google und Azure von Microsoft.Häufig wählen Unternehmen mit hohem Anspruch an die IT eine hybride Plattformlösung aus Private Cloud und Public Cloud Ressourcen. Hierzu hält die matrix technology mit der matrix FINsecure Cloud eine eigene Cloud-Infrastruktur bereit. Diese ist dazu prädestiniert, sowohl Standardanwendungen wie auch sensible Daten und Anwendungen in einem gesicherten, voll im deutschen Rechtsraum verankerten Modell zu betreiben.Experten für Managed Services, IT Security & Cloud TransformationImmer dann, wenn Transformations-Projekte bisherige IT-Landschaften infrage stellen, hält die matrix technology zudem eigene Experten bereit, die rund um IT-Migrationen im Kontext von Security und (BaFin-)Compliance beraten können. Last not least sorgen matrix-Projektmanager auf Wunsch dafür, dass die Vorhaben auch "on time, in budget und in quality" durchgeführt und durch passendes Change Management begleitet werden können.