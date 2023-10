DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U Onlinehandels-Portal selfio.de wird mit dem Qualitätssiegel "Trend Shop 2024" ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta/30.10.2023/12:52) - 3U Onlinehandels-Portal selfio.de wird von COMPUTERBILD und Statista mit dem Qualitätssiegel "Trend Shop 2024" ausgezeichnet

* Selfio.de als Aufsteiger des Jahres unter den bestbewerteten E-Commerce-Shops im Bereich Haustechnik * Selbermacher finden bei Selfio umfangreiche Unterstützung bei Sanierungsprojekten

Marburg, den 30. Oktober 2023 - selfio.de, der führende Onlinehandel für Haustechnik-Produkte im Konzern der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), wurde von der Zeitschrift Computer BILD und dem Marktforschungsportal Statista mit dem Qualitätssiegel "TREND-SHOP 2024" ausgezeichnet. Damit wurden bereits zum vierten Mal die Online-Händler prämiert, die in den vergangenen Jahren den größten Erfolg hatten.

Der E-Commerce-Shop der 3U-Tochter zählt zu den Top Shops 2024 im Segment "Haustechnik". Die "Technische Qualität" und das "Wachstum" wurden von der Jury mit "sehr hoch" bzw. "sehr stark" bewertet. Das umfangreiche Angebot an Haustechnik-Produkten sowie eine Vielzahl an Produktneuheiten zum Energiesparen in Kombination mit einem verlässlichen Kundenservice und einer hervorragenden Beratung zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Marktpräsenz des 3U Onlinehandels, der einen der zentralen strategischen Schwerpunkte des 3U Konzerns darstellt.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist ein Beweis für unsere kontinuierlichen Anstrengungen, uns zu verbessern und den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unser Fokus liegt nicht nur auf der Bereitstellung passender Produkte für unsere Kunden, sondern auch darauf, eine verlässliche Anlaufstelle in dieser dynamischen Branche zu sein. Unsere Reise geht weiter, und wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden", freut sich Roger Moore, Geschäftsführer der Selfio GmbH.

Die Longlist für das diesjährige Ranking umfasste 10.000 Onlineshops. Dabei mussten die Händler in den letzten zwei Jahren einen relevanten Umsatz und Online-Traffic aufweisen. Nicht berücksichtigt sind Marketplace-Verkäufer, Portale für Gewerbekunden oder Händler mit rein fremdsprachigem Auftritt. Auch Shops, die lediglich digitale Güter im Angebot haben oder den Fokus auf Abos und Verträge legen, wurden nicht berücksichtigt.

Die Auszeichnung erfolgte auf Basis einer ausführlichen Analyse, für welche Onlinezugriffe (Traffic), Umsatzwachstum und technische Qualität als Treiber definiert wurden. Für alle drei Kriterien wurden Sub-Scores definiert. Die 750 Shops mit dem höchstem Gesamt-Score wurden als Trend Shop 2024 ausgezeichnet.

Die Liste der Top Shops gliedert sich in acht Kategorien: "Motor, Sport & Outdoor", "Büro, Technik & Medien", "Freizeit, Spiel & Hobby", "Garten & Handwerk", "Lebensmittel & Gesundheit", "Mode & Accessoires", "Universal-Anbieter" und "Wohnen". Die Kategorien sind jeweils in mehrere Untersegmente gegliedert.

Notenspiegel: Die "Technische Qualität" wurde bei zwölf der 53 Top Shops im Segment "Haustechnik" als "exzellent" bewertet, bei 33 als "sehr hoch", bei acht als "hoch". Das Wachstum war bei 18 Teilnehmern "herausragend", bei 15 "sehr stark", bei 20 "stark".

Kontakt:

Thomas Fritsche

Investor Relations

3U HOLDING AG

Tel.: +49 6421 999-1200

Fax: +49 6421 999-1222

E-Mail: IR@3U.net

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

