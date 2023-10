Berlin (ots) -Die Bundesregierung hat in der ersten Halbzeit ihrer Amtszeit in 1.184 Fällen die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr genutzt. Zudem mussten noch einmal genauso viele Flüge absolviert werden, um die Maschinen zum Abflugort - meist Berlin - zu bringen, da die Flugbereitschaft der Bundeswehr in Köln-Wahn stationiert ist. Es fielen deshalb zusätzlich 992 Flüge ohne Passagiere an.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, ist überrascht, dass grade eine grüne Regierung nicht nur über 850.000 Kilometer im Dienstwagen unterwegs ist, sondern auch äußerst intensiv die Flugbereitschaft nutzt."Es sollte selbstverständlich sein, dass eine Regierung, die von uns verlangt, am besten zu Hause zu bleiben und ansonsten mit dem Lastenrad zu fahren, im Winter zu frieren und zu Gunsten eines verringerten CO2-Ausstoßes auf Fleisch zu verzichten, als gutes Vorbild vorangeht und sich hauptsächlich mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr fortbewegt. Falls Auslandsreisen nötig sind, sollten Linienflüge völlig ausreichend sein, denn selbst die will man den Bürgern ja bekanntlich madig machen. Während der Bürger sich einschränken muss, lebt die Regierung in Saus und Braus und lässt es krachen, als gäbe es kein Morgen. Damit muss endlich Schluss sein. Wir fordern die Bundesregierung auf, dass sie ihre eigene Ideologie und ihren grünen Unsinn als erstes an sich selbst auslebt."Jetzt zählen wir mit:https://www.afd.de/einzelfallticker/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5637689