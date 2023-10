Wien (www.fondscheck.de) - Die digitale Investment-Plattform Zinsbaustein verliert ihren geschäftsführenden Gesellschafter Volker Wohlfahrt, so die Experten von "FONDS professionell".Er verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, heiße es in einer Pressaussendung. Wohlfahrt sei seit 2017 in der Geschäftsführung von Zinsbaustein gewesen, ab 2022 zusammen mit Markus Kreuter, der jetzt alleiniger Geschäftsführer sei. ...

