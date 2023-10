NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach Medienberichten über einen möglichen Verkauf der Marke Topshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Ein Verkauf würde dazu beitragen, die Finanzierungsprobleme der Online-Modekette zu lindern, vor allem, wenn das Unternehmen den Kaufpreis annähernd wieder hereinholen könnte, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 04:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 04:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

