DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.164,25 +0,6% +5,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.373,25 +0,8% +26,4% Euro-Stoxx-50 4.044,96 +0,8% +6,6% Stoxx-50 3.810,91 +0,7% +4,4% DAX 14.776,52 +0,6% +6,1% FTSE 7.342,02 +0,7% -2,2% CAC 6.842,72 +0,7% +5,7% Nikkei-225 30.696,96 -1,0% +17,6% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 128,64 -0,28 -4,16 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,83 +0,00 +0,26 US-Rendite 10 J. 4,89 +0,06 +1,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,90 85,54 -1,9% -1,64 +8,5% Brent/ICE 89,50 90,48 -1,1% -0,98 +9,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.996,63 2.001,14 -0,2% -4,51 +9,5% Silber (Spot) 23,20 23,06 +0,6% +0,14 -3,2% Platin (Spot) 925,65 902,78 +2,5% +22,88 -13,3% Kupfer-Future 3,69 3,65 +1,2% +0,04 -3,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Trotz der Ausweitung der israelischen Bodenoffensive am Wochenende ist bisher ein neuer Preisschock beim Ölpreis ausgeblieben. Der Preis für das schwarze Gold gibt zu Wochenbeginn sogar nach.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte dank der ausgebliebenen Eskalation im Nahostkrieg mit Aufschlägen in eine ereignisreiche Woche gehen. Trotz des offensichtlichen Beginns der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen ist es bei Drohgebärden anderer Staaten der Region geblieben, eine Ausweitung des Krieges ist nicht zu beobachten. Zudem ist ein neuer Ölpreisschock ausgeblieben, die Erdölpreise sinken sogar. Im aktuellen Umfeld sind das positive Nachrichten, die die Aktienmärkte stützen. Nachdem wichtige Indizes der Wall Street in den Korrekturmodus gewechselt sind, werten Händler die aktuell positive Stimmung angesichts der anstehenden Ereignisse durchaus als leicht überrachendes Signal. Denn am Mittwoch und Freitag stehen mit der Zinsentscheidung der Fed und dann dem Arbeitsmarktbericht wichtige Weichenstellungen an, die tendenziell eher zur Zurückhaltung mahnen.

Höhere Preise haben McDonald's im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Sowohl beim Ergebnis als auch beim Wachstum übertraf der US-Burgerbrater die Erwartungen. Der Kurs steigt vorbörslich um 2,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

QIAGEN (21:05 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 470 -6% 16 500 Operatives Ergebnis bereinigt 127 -12% 15 144 Ergebnis nach Steuern bereinigt 112 -9% 4 123 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,48 -9% 15 0,53

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q

- DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,2% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,7% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Bekanntgabe des deutschen BIP setzt keine Akzente. Positive Nachrichten kommen derweil von der Inflationsfront: Der Preisanstieg in mehreren Bundesländern hat sich deutlich ermäßigt. Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners, sieht auch nach der längsten Verlustserie im DAX seit dem Jahr 2011 bislang kaum Panik am Markt, aber eine ausgeprägte Verunsicherung. HSBC (-0,2%) hat im dritten Quartal von den höheren Zinsen und einem Verkauf von Geschäften in Frankreich profitiert. Ams-Osram (+1,5%) hat sich etwas finanziellen Spielraum verschafft und im Rahmen eines Finanzierungsplans bis zu 450 Millionen Euro über den Verkauf von Vermögenswerten eingesammelt. Dassault Systems steigen um 3,2 Prozent, das Umsatzwachstum hat die Schätzungen übertroffen. Bei Siemens Energy (+6%) scheint Aufsichtsratschef Joe Kaeser für etwas Beruhigung gesorgt zu haben. Für Arcelormittal geht es um 4,5 Prozent nach unten. Der Stahlkonzern hat eine Vereinbarung zur Übertragung seiner Aktivitäten in Kasachstan an die dortige Regierung bereits vor dem tödlichen Unfall am Samstag unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen mit, nachdem am Wochenende bei einem Brand in dem Kohlebergwerk Kostenco Dutzende Bergleute ums Leben gekommen waren. Die prinzipielle Vereinbarung sei nur Tage vor der Explosion am Samstag unterzeichnet worden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0592 +0,3% 1,0565 1,0589 -1,1% EUR/JPY 158,61 +0,3% 157,88 158,42 +13,0% EUR/CHF 0,9567 +0,4% 0,9533 0,9556 -3,3% EUR/GBP 0,8732 +0,2% 0,8712 0,8718 -1,3% USD/JPY 149,77 +0,0% 149,44 149,62 +14,2% GBP/USD 1,2129 +0,1% 1,2127 1,2146 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,3274 -0,1% 7,3279 7,3269 +5,8% Bitcoin BTC/USD 34.717,51 -0,0% 34.200,74 33.922,40 +109,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zu Beginn der neuen Woche hat sich an den Börsen keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Vielerorts herrschte eine abwartende Haltung vor, denn im Wochenverlauf stehen wichtige Ereignisse an, darunter die Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank. Überdies läuft die Bilanzsaison weiter. Nicht zuletzt lastete weiter der Krieg zwischen Israel und der Hamas auf der Stimmung, nachdem Israel eine Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen hat. Deutlicher unter Druck stand die Tokioter Börse. Am Montag hat die zweitägige Zinssitzung der japanischen Notenbank begonnen. Japanische Anleger trennten sich vor allem von Auto- und Pharmawerten. Nissan Motor büßten 4,5 Prozent ein und Kyowa Kirin 4,2 Prozent. In Sydney drückten Konjunktur- und Zinssorgen den Bankensektor um 1,2 Prozent. Der Energiesektor büßte 2,6 Prozent ein, nachdem die Ölpreise deutlicher nachgegeben hatten. Besser hielten sich die chinesischen Börsen. Bankenwerte tendierten schwächer, nachdem einige staatliche chinesische Banken enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten. Gegen die negative regionale Tendenz legte der Kospi zu. Gesucht waren Aktien der Rüstungsbranche, die von den geopolitischen Spannungen profitierten.

CREDIT

Die Risikoprämien präsentieren sich zum Start in die Woche erneut stabil. Für eine gewisse Entspannung sorgen die Verbraucherpreise aus den Bundesländern, die Erwarten lassen, dass die Inflation in Deutschland per Oktober deutlicher zurückgekommen ist als bisher erwartet. Für Dienstag stehen dann die Inflationsdaten aus dem Euroraum an, die nach Einschätzung der Volkswirte der Commerzbank voraussichtlich erheblich sinken. Die Creditstrategen der DZ Bank verweisen darauf, dass sich der Länderindex unbesicherter italienischer Papiere am Freitag einengte, erleichtert darüber, dass die EZB keinerlei zusätzliche quantitative Straffungsmaßnahmen angekündigt und noch nicht einmal diskutiert hat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MERCK

Die Darmstädter Merck KGaA hat im Bereich Onkologie eine Partnerschaft mit der chinesischen Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals geschlossen. Wie der Pharma- und Technologiekonzern mitteilte, wollen die Unternehmen bei der Entwicklung und Vermarktung eines Wirkstoffkandidaten zusammenarbeiten.

BECHTLE

besetzt die Position des COO im Konzernvorstand neu. Konstantin Ebert, bisher für die Regionen Frankreich, Benelux und Großbritannien zuständig, wird mit Beginn des neuen Jahres Nachfolger von Jürgen Schäfer, der bis zu seinem endgültigen Ausscheiden Ende September 2024 strategische Projekte übernehmen wird, wie das IT-Systemhaus mitteilte.

WINTERSHALL DEA

Nach Wertminderungen sowie Rückstellungen für den angekündigten Abbau von 500 Stellen hat Wintershall Dea im dritten Quartal einen Nettoverlust von 535 Millionen Euro eingefahren. Im Vorjahr hatte das Unternehmen bereinigt um das inzwischen eingestellte Russlandgeschäft noch ein Überschuss von 388 Millionen Euro erzielt.

AMS-OSRAM

Osram sammelt im Rahmen eines Ende September angekündigten Finanzierungsplans bis zu 450 Millionen Euro über den Verkauf von Vermögenswerten ein.

ARCELOR

hat eine Vereinbarung zur Übertragung seiner Aktivitäten in Kasachstan an die dortige Regierung bereits vor dem tödlichen Unfall am Samstag unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen mit, nachdem am Wochenende bei einem Brand in dem Kohlebergwerk Kostenco Dutzende Bergleute ums Leben gekommen waren.

ERSTE GROUP

hat im dritten Quartal von den hohen Zinsen und einer besseren Kostenquote profitiert. Die österreichische Bank steigerte ihren Gewinn kräftig und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

McDONALD'S

Höhere Preise haben McDonald's im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Sowohl beim Ergebnis als auch beim Wachstum übertraf der US-Burgerbrater die Erwartungen der Analysten.

GLENCORE

hat nach Produktionsrückgängen bei mehreren Metallen in den ersten neun Monaten die Produktionsziele für Kupfer, Zink und Kohle bestätigt, sie aber für Nickel und Ferrochrom gesenkt.

NOVARTIS

wird im nächsten Jahr einen Antrag auf eine mögliche beschleunigte Zulassung von Atrasentan in den USA einreichen, nachdem eine klinische Phase-3-Studie mit dem Medikament den primären Endpunkt erreicht hat.

TELECOM ITALIA

will sich auch durch Widerstand von Investoren nicht vom Plan zum Verkauf seines Telefonnetzes abbringen lassen. Wie der Konzern mitteilte, gehen die Vorbereitungen für die Entscheidung zum Verkauf an KKR weiter.

DISNEY

Der aktivistische Investor Nelson Peltz bekommt bei seinem Streben nach Sitzen im Verwaltungsrat von Disney Schützenhilfe. Der Milliardär und frühere Marvel-Manager Isaac "Ike" Perlmutter habe seinen Disney-Anteil Peltz' Hedgefonds Trian anvertraut und die Stimmrechte übertragen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

CHINA EVERGRANDE

Ein Hongkonger Gericht hat eine Anhörung zur Abwicklung von China Evergrande vertagt und dem hochverschuldeten chinesischen Immobilienunternehmen dadurch eine weitere Chance zur Umstrukturierung seiner gewaltigen Schulden gegeben. Wie China Evergrande mitteilte, hat ein High Court in Hongkong die für Montag angesetzte Anhörung auf den 4. Dezember verlegt.

