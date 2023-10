Mainz (ots) -Bitte Programmänderung beachten:Montag, 30. Oktober 2023, 19.20 UhrZDF spezialEskalation in NahostModeration: Antje PieperVieles deutet daraufhin, dass Israels Bodenoffensive im Gaza-Streifen begonnen hat. Was das für die mehr als 230 Geiseln bedeutet, die am 7.10. von der Hamas verschleppt wurden, ist unklar.Das "ZDF spezial", moderiert von Antje Pieper, geht der Frage nach, welche Chancen für eine Freilassung der Geiseln jetzt noch bestehen und spricht unter anderem mit dem Nahost-Experten Daniel Gerlach.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5637846