DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Feststellung des Jahresabschlusses 2022, Verlängerung von Vorstandsmandaten und Erweiterung des Aufsichtsrates

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta/30.10.2023/14:25) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES - Feststellung des Jahresabschlusses 2022, Verlängerung von Vorstandsmandaten und Erweiterung des Aufsichtsrates

Kahl am Main, 30. Oktober 2023 - SINGULUS TECHNOLOGIES gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft am heutigen Tag den Jahresabschluss 2022 festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat. Die Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die im Mai 2023 gerichtlich zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt wurde, hat am 29. Oktober 2023 dem Jahresabschluss sowie dem Konzernabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 wird im Laufe des 31. Oktober 2023 auf der Homepage des Unternehmens unter: https://www.singulus.com/de/finanzberichte/ erfolgen.

In derselben Sitzung hat der Aufsichtsrat die Bestellung zum Vorstand von Herrn Dr. Stefan Rinck bis zum 31. Dezember 2024 sowie die Bestellung von Herrn Markus Ehret bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Der Aufsichtsrat hat des Weiteren beschlossen, der Hauptversammlung eine Erweiterung des Aufsichtsrates auf vier Mitglieder vorzuschlagen, Zur Wahl in den erweiterten Aufsichtsrat wird als Kandidat ein Vertreter von Triumph Science & Technology Ltd. Co, Peking, dem größten Einzelaktionär, benannt. Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 wird kurzfristig veröffentlicht. Die Hauptversammlung soll am 14. Dezember 2023 stattfinden.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A2AA5H / ISIN DE000A2AA5H5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

