Die Kombination aus der Expertise von Alpha Ori Technologies bei IdD-Sensoren und Hochfrequenzdaten und der Multi-Service-Technologieplattform von ZeroNorth wird den Umstieg auf die nachhaltige Schifffahrt beschleunigen

ZeroNorth und Alpha Ori Technologies (AOT) haben heute angekündigt, dass sie im Rahmen einer Vereinbarung zur Gründung eines führenden Schifffahrtsoptimierungsunternehmens und neuen Kraftzentrums für die digitale Transformation der Schifffahrt ihre Kräfte bündeln wollen.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung planen die beiden Unternehmen, Synergien zu schaffen, indem sie die Expertise von Alpha Ori Technologies bei IdD-Sensoren und Hochfrequenzdaten mit der Multi-Service-Technologieplattform von ZeroNorth kombinieren, so dass daraus eine neue Nachhaltigkeitslösung für die Schifffahrt entsteht. Die Vereinbarung verschafft beiden Unternehmen die Möglichkeit, ihren jeweiligen Kundenstamm über ein einheitliches Angebot zu bedienen und ein starkes Daten-Ökosystem mit einer Vielzahl im Markt angebotener Dienste aufzubauen.

Das Unternehmen soll unter der Marke ZeroNorth tätig sein. Søren Meyer, der aktuelle CEO von ZeroNorth, wird auch bei dem Gemeinschaftsunternehmen die Führung übernehmen. Die beiden CEOs von AOT, Bala Sankaran und Rajesh Unni werden nicht-exekutive Vorstandsmitglieder des Gemeinschaftsunternehmens.

Die beiden zukünftigen Partnerunternehmen liefern bereits jetzt die neueste Technologie für 4000 weltweit aktive Handelsschiffe. Die Vereinbarung verschafft den Kunden Zugriff auf 12 verschiedene Dienstleistungen über eine Plattform und eine einzige Datenquelle. Dies unterstützt wesentliche Branchenentwicklungen und Strategieanstrengungen in der gesamten globalen Handels-Wertschöpfungskette.

ZeroNorth wird Daten miteinander verknüpfen und sammeln und Einblicke und Analysen bereitstellen, welche die Qualität und Compliance für die Kunden verbessern. Durch die Erschließung von Betriebseffizienzen und die Steigerung der Zuverlässigkeit werden die Kunden auch von Kosteneinsparungen, Gewinnsteigerungen und Emissionsreduzierungen profitieren.

Das Gemeinschaftsunternehmen bleibt eine unabhängige Firma mit einer robusten finanziellen Unterstützung und in der Tradition der Top-Branchenführer, die deren umfangreiche Kenntnisse über die Schifffahrt nutzen und transformative Lösungen liefern wird, die die einen positiven Einfluss auf die Branche ausüben werden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen wird seine globale Niederlassungspräsenz beibehalten. Die kombinierte Belegschaft aus 780 Mitarbeitern, von denen etwa ein Drittel Vollzeitberater sind, wird gemeinsam daran arbeiten, weiterhin den Planeten auf positive Weise zu beeinflussen.

Zu der Ankündigung erklärte Søren Meyer, CEO von ZeroNorth: "Ich freue mich, diese Vereinbarung mit Alpha Ori Technologies ankündigen zu können. Wir sind überzeugt, dies ist der aufregende nächste Schritt bei der digitalen und nachhaltigen Transformation der Schifffahrt. Dies ist ein strategischer Zug, vom den nicht nur unsere Kunden, sondern auch die gesamte Branche profitieren wird. Er verschafft uns die Möglichkeit, als führender Anbieter von Optimierungslösungen für die Schifffahrt der Branche zu dienen. Außerdem unterstreicht er unser Engagement für die Verbesserung der Gewinne und des Planeten."

"ZeroNorth and Alpha Ori Technologies haben sich wegen ihrer gemeinsamen Werte und ihres Auftrags, eine wesentliche Änderung in der Schifffahrt und in der Wertschöpfungskette des allgemeinen globalen Handels voranzutreiben, füreinander entschieden. Das kombinierte Umfeld, das aus dieser Partnerschaft entstehen wird, gibt uns die Möglichkeit, vom Ufer aus zum Schiff und wieder zurück zum Ufer positiven Einfluss auszuüben."

"Es wird unsere Technologieentwicklung beschleunigen, unser innovatives Denken stärken und uns in die Lage versetzen, unsere Kunden in einer immer komplexer und volatiler werdenden Welt weiterhin dabei zu unterstützen, sich auf Gewinne und die Erhaltung des Planeten zu konzentrieren."

Bala Sankaran, Co-CEO von Alpha Ori Technologies, fügte hinzu: "Dass wir uns mit ZeroNorth zusammentun, sichert die marktführende Stellung unserer Unternehmens und verschafft uns die Möglichkeit, die Branche zu höherer Ertragskraft und nachhaltigeren Ergebnissen voranzutreiben. Wir meinen, dies ist für uns der perfekte Zeitpunkt zu wachsen und gemeinsam größere Projekte anzugehen. Und diese Vereinbarung passt perfekt zu unserem Bestreben, Nachhaltigkeit, Performance und Geschäftsergebnisse für unsere Kunden zu steigern."

"ZeroNorth passt aufgrund unseres umfangreichen Fachwissens und unserer Spezialisierung auf Hochfrequenzdaten ideal zu den Ambitionen von AOT im Hinblick auf die digitale Transformation der Schifffahrtsbranche. Die Vereinbarung mit ZeroNorth bringt signifikante Vorteile mit sich und ermöglicht uns die Nutzung unserer gemeinsamen Größe für umfangreichere Investitionen und gesteigerten Mehrwert für die Kunden."

ZeroNorth hat seine Kunden bereits dabei unterstützt, ihre Emissionen seit 2021 in Summe um mehr als eine Million metrische Tonnen zu verringern. Diese Vereinbarung wird den Schwung aufrecht erhalten, für den beide Unternehmen in der Wertschöpfungskette des globalen Handels sorgen.

Über ZeroNorth

Das Technologieunternehmen ZeroNorth erkennt die Herausforderungen des Klimawandels. Es wurde mit dem Ziel gegründet, den Übergang zu einem umweltfreundlicheren globalen Handel zu beschleunigen. Die ZeroNorth-Plattform verbindet hochmoderne datengetriebene Technologie mit menschlichem Fachwissen und umfasst eine Reihe von Softwarelösungen, die der globalen Schifffahrtsbranche helfen, Emissionen zu reduzieren und ihren Einfluss auf das Klima zu verringern, ohne dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

ZeroNorth bietet eine einheitliche Plattform mit mehreren Dienstleistungen an. Die Firma ist ein branchenführender Softwareentwickler, der Daten zu Einblicken und Maßnahmen verbindet und den weltweiten Handel für die Eigentümer der Ladung und der Schiffe sowie für kommerzielle Betreiber, Charterer und Lagerbetreiber optimiert. Die Software der Firma bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, die die Wertschöpfungskette für die Steigerung der Einnahmen und die Verminderung der CO2-Emissionen stützen.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: www.zeronorth.com

Über Alpha Ori Technologies

Alpha Ori Technologies (AOT) ist ein B2B-Technologie-Anbieter mit Hauptsitz in Singapur und Produktentwicklungszentren in Indien und den Vereinigten Staaten. Alpha Ori verfolgt die Vision, alle schwimmenden Unternehmen mit Spitzentechnologien IdD, maschinelles Lernen und cloudbasierte Big-Data-Analyse auf digitalem Wege zu befähigen, den Fernbetrieb voranzutreiben, die betriebliche Effizienz zu steigern und ein Höchstmaß an Sicherheit an Bord der Schiffe zu erreichen.

www.alphaori.sg

