München (ots) -Von den Produzent:innen von "Wochenendrebellen" kommt nach "Die Goldfische" und "JGA -Jasmin. Gina. Anna." 2024 eine neue Komödie voller Scharfsinn, Humor und Herzenswärme: ALLES FIFTY FIFTYerzählt von Familie, Erziehung und erster Liebe, von Unabhängigkeit und Zusammenhalt - eben all das, worauf kein Erziehungsratgeber der Welt einen vorbereiten kann. Mit ganz besonderem Gespür für Dialogwitz, Situationskomik und Emotion sowie einem großartigen Cast ist ALLES FIFTY FIFTY beste Kino-Unterhaltung für die ganze (Patchwork-)Familie!Marion (Laura Tonke) und Andi (Moritz Bleibtreu) halten sich trotz Trennung für Vorzeigeeltern und kümmern sich fifty-fifty um ihren elfjährigen Sohn Milan (Valentin Thatenhorst). Der gemeinsame Sommerurlaub in Italien, bei dem auch Marions neuer Freund (David Kross) dabei ist, zeigt jedoch überraschende Erziehungslücken auf: Milan ist ein verwöhntes Einzelkind, der gezielt seine Eltern gegeneinander ausspielt, Espresso trinkt, aber noch nicht mal schwimmen kann. Zeit für ein neues Kapitel elterlicher Fürsorge. Marion und Andi beschließen, die Versäumnisse ihrer Erziehung nun gemeinsam anzugehen und kommen sich dabei wieder näher. Während Milan auf dem Campingplatz neben dem Luxushotel seine erste zarte Liebe erlebt und die Eltern sich neu entdecken, wächst die Hoffnung, wieder zu einer Familie zusammenzufinden...ALLES FIFTY FIFTY geht mit einer großen Portion Herz und Humor den Erziehungsfragen unserer Zeit auf den Grund: Wie viele Grenzen braucht mein Kind und sollten Eltern sich nicht grundsätzlich etwas lockerer machen, damit Kinder eigene Erfahrungen sammeln? Wie viel Zeit vor dem Bildschirm ist noch gesund? Können unterschiedliche Erziehungsstile dem Kind schaden? Und ist der Wunsch nach Familienharmonie in Patchworkfamilien realistisch? Der preisgekrönte Filmemacher Alireza Golafshan ("Die Goldfische" und "JGA - Jasmin. Gina. Anna.") blickt liebevoll und klug auf seine Figuren, die mit einem herausragenden Cast besetzt sind, allen voran Moritz Bleibtreu ("Blackout", "Lommbock"), Laura Tonke ("Caveman", "Mängelexemplar"), David Kross ("Ballon", "Der Vorleser"), Axel Stein ("Die Goldfische", "JGA - Jasmin. Gina. Anna.") und Nachwuchstalent Valentin Thatenhorst.Produziert wurdeALLES FIFTY FIFTY von Justyna Muesch, Max Wiedemann und Quirin Berg, in Koproduktion mit Stefan Gärtner (SevenPictures Film) und LEONINE Studios. Als Ausführende Produzentin zeichnete Sofie Scherz-Fleischer verantwortlich, Producerin war Isabel Haug.Gefördert wurde ALLES FIFTY FIFTY vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) sowie der Filmförderungsanstalt (FFA).Pressekontakt:Print/Radio/TVAIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone Bachofner & Maria HerleinTel: 030 / 61 20 30 - 70/ - 20E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deMaria.Herlein@aim-pr.deOnlineFRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien, Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5637882