MBH CORPORATION STELLT IAN ELSEY, KEVIN HANBURY, PETER LAWRENCE UND SIMON MARTIN ALS NEUE VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER VOR



30.10.2023 / 14:13 GMT/BST

[London, 30. Oktober 2023], MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat heute mit sofortiger Wirkung die Berufung von vier neuen, erfahrenen Verwaltungsratsmitgliedern bekannt gegeben, die ihre weltweite Kompetenz in den MBH-Verwaltungsrat einbringen werden. Ian Elsey, Kevin Hanbury, Peter Lawrence und Simon Martin werden Mitglieder des MBH-Verwaltungsrats, so dass dieser nun aus sechs Mitgliedern besteht, darunter Paul Seabridge [Vorsitzender & CEO] und Mo Miah [Geschäftsführender Direktor]. Stan Patey [nicht geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender] tritt mit sofortiger Wirkung von seinen Verantwortlichkeiten im Verwaltungsrat zurück. Neue Verwaltungsratsmitglieder im Überblick: Ian Elsey - Geschäftsführender Direktor. Ian Elsey ist seit 1997 CEO des zur MBH-Gruppe gehörenden Unternehmens Gaysha und verantwortlicher Direktor von GS Contracts, einem Unternehmen, das hochwertige Bau-, Renovierungs- und spezialisierte Tischlerdienste anbietet. Er ist eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit, die seit über 30 Jahren im Bausektor tätig ist und auch an der Einführung von Technologien und Innovationen in diesem Sektor beteiligt war. Ian wirkt aktiv bei Fusionen und Übernahmen mit, indem er Bauunternehmen erwirbt und sie anschließend auf ihrem Wachstumsprozess begleitet. Mit seiner Erfahrung als früheres Verwaltungsratsmitglied europäischer Unternehmen konzentriert er sich stark auf die Stärkung des Geschäftsbereichs Bauwesen von MBH. Kevin Hanbury - Geschäftsführender Direktor. Kevin Hanbury ist Geschäftsführer des zur MBH-Gruppe gehörenden Unternehmens 3Ks Engineering und gleichzeitig Geschäftsführer von Dragon Engineering. Er übernahm die Geschäftsführung von 3Ks im Alter von 30 Jahren. Heute stellt das Unternehmen Ausrüstungen für Unternehmen aus den Bereichen Öl und Gas, Eisenbahn, Stahl, Verteidigung und Marine her. Darüber hinaus konzentriert sich Kevin Hanbury aktuell auf den Ausbau des Geschäftsbereichs Engineering innerhalb von MBH und kehrt nun mit beträchtlicher Erfahrung in diesem Bereich in den Verwaltungsrat zurück. Peter Lawrence - Unabhängiger, nicht-geschäftsführender Direktor. Peter Lawrence ist der Gründer und Geschäftsführer von Human Capital Department. Er ist Fellow des Chartered Institute of Personnel and Development (FCIPD) und hat einen Master-Abschluss in Human Resource Management sowie einen MBA erworben. Er war in zahlreichen Positionen im Personalmanagement, in der Ausbildung und in der Entwicklung auf leitender Management- und Direktorenebene tätig, unter anderem bei globalen Unternehmen wie ExxonMobil und GE. Peter Lawrence ist Mitglied des Institute of Directors, und seine Kompetenzen in den Bereichen Talentmanagement und Personalwesen werden für MBH von großem Nutzen sein. Simon Martin - Geschäftsführender Direktor und CFO. Simon Martin übernimmt bei MBH die Funktion des CFO und eines geschäftsführenden Direktors im Verwaltungsrat. Er ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer (ACA) mit Erfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung/Rechnungswesen bei KPMG. Er hielt verschiedene leitende Funktionen im Bereich Finanzen bei Yu Energy und Wandisco inne und war im Jahr 2022 Leiter des Finanzbereichs von MBH im Vereinigten Königreich. Darüber hinaus ist er derzeit CFO von Opulentia Capital und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Akquisitionen, von denen er in den letzten Jahren 15 beaufsichtigt hat. Simon Martin wird seine große Erfahrung im Finanzbereich in die Gruppe einbringen. Ian Elsey hält 98.805 Stammaktien, was einem Anteil von 1,66 % an den Aktien der Gesellschaft entspricht. Kevin Hanbury hält 315.766 Stammaktien, was einem Anteil von 5,32 % an den Aktien der Gesellschaft entspricht. Peter Lawrence hält keine Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens. Simon Martin hält keine Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens.

Direktor: Ian Elsey Aktuelle Verwaltungsratsmandate: Maxpan Limited Paxman Joineries Ltd C-Elect Associates Ltd Holmes Joinery and Manufacturing Co. Ltd Holmes MTE Ventures Ltd G.S. Contracts Partners LLP G.S Contracts Holdings Ltd G.S Contracts (Joinery) Ltd Queenswood Group Ltd Gaysha Partners LLP London Fire Doors Ltd Gaysha Ltd Milbridge Construction Ltd C-Elect Holdings Ltd Holmes Joinery Partners LLP Verwaltungsratsmandate in den vergangenen 5 Jahren: Holmes Manufacturing Ltd GS Interiors Ltd Queenswood Partners Ltd D1SPV Ltd Gaysha Developments Ltd Resin Bound Paving Ltd Gaysha Surfaces Ltd Initiative MI Ltd

Direktor: Kevin Hanbury Aktuelle Verwaltungsratsmandate: Dragon Engineering Services Ltd Opulentia SPV Holdco 20 Ltd 3K's Engineering Partners LLP 3K Machine Tool Ltd Leira Ltd

Direktor: Peter Lawrence Aktuelle Verwaltungsratsmandate: Human Capital Department Ltd

Direktor: Simon Martin Aktuelle Verwaltungsratsmandate: Opulentia Partners LLP Falcon Recreation Partners LLP Verwaltungsratsmandate in den vergangenen 5 Jahren: Robinsons Caravans Partnership LLP

Für Ian Elsey, Kevin Hanbury, Peter Lawrence, Simon Martin gilt: Sie 1. sind nicht wegen strafbarer Handlungen rechtskräftig verurteilt; 2. waren nicht Direktor einer Gesellschaft, die unter Konkursverwaltung, Insolvenzverwaltung oder Zwangsverwaltung gestellt wurde oder Gegenstand eines freiwilligen Vergleichs oder einer Vereinbarung mit ihren Gläubigern im Allgemeinen oder einer Gruppe von Gläubigern war, während sie Direktor dieser Gesellschaft waren oder in den 12 Monaten nach ihrem Ausscheiden als Direktor dieser Gesellschaft; 3. waren nicht Gesellschafter einer Personengesellschaft, die in Konkurs oder Verwaltung gegangen ist oder Gegenstand eines freiwilligen Vergleichs war, während sie Gesellschafter in dieser Personengesellschaft waren oder in den 12 Monaten nach ihrem Ausscheiden als Gesellschafter dieser Personengesellschaft; 4. waren nicht Eigentümer von Vermögenswerten oder Gesellschafter einer Personengesellschaft, über die ein Konkursverfahren eröffnet wurde, während sie Gesellschafter dieser Gesellschaft waren oder in den 12 Monaten nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft; 5. sind nicht öffentlich von einer Gesetzes- oder Aufsichtsbehörde (einschließlich anerkannter Berufsverbände) kritisiert worden; oder 6. sind nicht von einem Gericht von der Ausübung der Funktion eines Direktors eines Unternehmens oder der Geschäftsführung oder Abwicklung von Geschäften eines Unternehmens ausgeschlossen worden. Am 13. Oktober kündigte MBH eine Reihe weiterer wichtiger Veränderungen im Verwaltungsrat und im Führungsteam an sowie, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, den geplanten Verkauf von vier Unternehmen der Gruppe: Acacia Training, Academy 1 Group, Logistica Holdings und Samuel Hobson. Weitere Informationen über den Verwaltungsrat der MBH Corporation finden Sie unter diesem Link: www.mbhcorporation.com/mbh-board IR- und Presseanfragen: MBH Corporation Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 20 3855 5551



Paul Seabridge, Verwaltungsratsvorsitzender und CEO der MBH Corporation, kommentierte: "Wir freuen uns, dass Ian, Kevin, Peter und Simon dem MBH-Verwaltungsrat in einer so entscheidenden Phase unserer Unternehmensentwicklung beitreten, in der wir ein neues Führungs- und Verwaltungsratsteam aufbauen, um die Zukunft der Gruppe nachhaltig zu sichern. Zusammen bringen diese Persönlichkeiten erhebliche globale Kompetenzen in verschiedenen Bereichen und Disziplinen mit, die alle Aspekte unseres Geschäfts unterstützen werden. Diese Veränderungen im Verwaltungsrat unterstreichen auch unser Bestreben, den Verwaltungsrat aufzufrischen, und wir freuen uns auf ihren Beitrag zum globalen Wachstum und zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens. Ich möchte auch Stan Patey, der aus dem Verwaltungsrat ausscheidet, für seine Leistungen, seine Unterstützung und sein Engagement für die Gruppe in den letzten Jahren danken." Über MBH Corporation Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H:GR) sowie an der Aquis Exchange (M8H) in London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com

