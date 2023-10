DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 17

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/30.10.2023/15:10) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 23. Oktober 2023 bis einschließlich 29. Oktober 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 340.000 Stamm- und 85.500 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 23.10.2023 1.681 92,9001 AQUIS (AQEU) 23.10.2023 18.592 92,8037 CBOE Europe (CEUX) 23.10.2023 5.325 92,8115 Turquoise (TQEX) 23.10.2023 4.402 93,0554 Xetra 24.10.2023 2.948 92,6128 AQUIS (AQEU) 24.10.2023 22.999 92,6333 CBOE Europe (CEUX) 24.10.2023 7.965 92,5785 Turquoise (TQEX) 24.10.2023 6.088 92,7666 Xetra 25.10.2023 15.653 91,2818 AQUIS (AQEU) 25.10.2023 69.863 91,2810 CBOE Europe (CEUX) 25.10.2023 16.037 91,2714 Turquoise (TQEX) 25.10.2023 48.447 91,2478 Xetra 26.10.2023 11.286 88,3860 AQUIS (AQEU) 26.10.2023 55.286 88,3623 CBOE Europe (CEUX) 26.10.2023 15.976 88,3775 Turquoise (TQEX) 26.10.2023 17.452 88,4159 Xetra 27.10.2023 943 88,7835 AQUIS (AQEU) 27.10.2023 12.989 88,8255 CBOE Europe (CEUX) 27.10.2023 3.601 88,7838 Turquoise (TQEX) 27.10.2023 2.467 88,9986 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 23.10.2023 384 85,5299 AQUIS (AQEU) 23.10.2023 2.883 85,5411 CBOE Europe (CEUX) 23.10.2023 407 85,6064 Turquoise (TQEX) 23.10.2023 13.326 85,6826 Xetra 24.10.2023 665 85,9762 AQUIS (AQEU) 24.10.2023 3.539 85,7346 CBOE Europe (CEUX) 24.10.2023 678 85,6565 Turquoise (TQEX) 24.10.2023 12.118 85,7518 Xetra 25.10.2023 336 84,4984 AQUIS (AQEU) 25.10.2023 3.274 84,6198 CBOE Europe (CEUX) 25.10.2023 499 84,4968 Turquoise (TQEX) 25.10.2023 12.891 84,5881 Xetra 26.10.2023 359 82,0529 AQUIS (AQEU) 26.10.2023 3.182 81,9159 CBOE Europe (CEUX) 26.10.2023 610 81,8833 Turquoise (TQEX) 26.10.2023 12.849 81,9302 Xetra 27.10.2023 538 82,6422 AQUIS (AQEU) 27.10.2023 2.969 82,7092 CBOE Europe (CEUX) 27.10.2023 594 82,4538 Turquoise (TQEX) 27.10.2023 13.399 82,5034 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

